Pasieniečiams perėmus kontrabandininkų skraidyklės su rūkalais valdymą, ši tėškėsi į žemę

Trečiadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Prūdelio kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo nedidelį objektą, skrendantį nuo valstybės sienos į šalies gilumą. Pasieniečiai nedelsdami panaudojo dronų užkardymo įrangą, po ko objekto skrydžio trajektorija ėmė mažėti. Buvo blokuota tikėtina jo kritimo teritorija.
Anksti ryte, vos prašvitus, Purvėnų pasieniečių sargyba leidosi į paiešką, tikrindami vietovę ir su į orą pakeltu tarnybiniu dronu.
Netrukus Prūdelio kaimo apylinkėse, apie 500 m nuo valstybės sienos, rado bepilotę savadarbę skraidyklę su pritvirtintu ryšuliu. Krentant iš didelio aukščio ir stipriai atsitrenkus į žemę, sulūžo jos propeleriai bei juos laikančiosios konstrukcijos. Apžiūrėję droną, pasieniečiai nustatė, kad jis buvo stipriai apgadintas ir nebetinkamas naudoti.
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Prie skraidyklės pritvirtintame ryšulyje buvo 1 000 pakelių (2 standartinės dėžės) cigarečių „Queen Menthol“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių nelegalių rūkalų vertė su visais Lietuvoje privalomais sumokėti mokesčiais, – 5 460 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi avariją patyrusi kontrabandininkų skraidyklė ir baltarusiškos cigaretės.
Per daugiau kaip šešis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė jau 31 kontrabandininkų skraidyklę.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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