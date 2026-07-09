Per parą trys girti vairuotojai Vilniuje sukėlė avarijas

Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 8 d. apie 5 val. 40 min. Vilniuje, Žvejų g., automobilis „Volvo“, vairuojamas girto (1,57 prom.) vyro (gim. 1991 m.), nesuvaldytas įvažiavo į stulpą.
Apie avariją pareigūnus informavo automobilyje sumontuotas saugumo įrenginys, pasiuntęs pavojaus signalą. Gavus „e-Call“pranešimą, į įvykio vietą buvo nusiųstos visos gelbėjimo tarnybos.
Paaiškėjo, kad nurodytoje vietoje į stulpą trenkėsi „Spark“ ženklu pažymėtas elektromobilis.
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Medikai ir ugniagesiai pareigūnams sakė, kad jiems atvykus, vairuotojo vietoje sedėjo vyras, tačiau jis išlipo ir nuėjo.
Pagal nurodytus požymius pareigūnai surado kulniuojantį vyrą (gim. 1991 m.). Šis neneigė vairavęs automobilį. Sakė, kad važiavo namo ir netyčia atsitrenkė į stulpą.
Vilniaus apskrities VPK praneša, kad taip pat liepos 8 d. apie 8 val. 31 min. Vilniuje, Savanorių pr., automobilis „Man“, vairuojamas girto (2,37 prom.) vyro (gim. 1979 m.), kliudė kelio atitvarus.
Tą pačią dieną apie 18 val. Vilniuje, Justiniškių g., automobilis „Opel“, vairuojamas girto (2,79 prom.) vyro (gim. 1989 m.), atsitrenkė į stulpą.
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