Po avarijos kaunietis spruko iš įvykio vietos, nukentėjęs vairuotojas jį sekė – iškviesti ugniagesiai

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 8 d. apie 16 val. 13 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Švenčionių g. ties geležinkelio pervaža. Gelbėtojams buvo pranešta, kad įvyko avarija, susidūrė du automobiliai, dėl prispaustų žmonių neaišku.
Gelbėtojams atvykus, važiuojamojoje kelio dalyje stovėjo sugedęs lengvasis automobilis „Ford“, vairuotojas buvo pasišalinęs.
Kitas automobilis „VW Caddy“ stovėjo kelkraštyje, jo vairuotojas paaiškino, kad automobilis „Ford“ K. Baršausko gatvėje kliudė „VW Caddy“ ir šalinosi iš įvykio vietos.
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Nukentėjęs vairuotojas savo automobiliu sekė jį kliudžiusį automobilį, kol šis sugedo Švenčionių g., ties geležinkelio pervaža, ant važiuojamosios kelio dalies.
Ugniagesiai pradėjo reguliuoti eismą iki atvyko policijos pareigūnai. Netrukus į įvykio vietą grįžo ir pasišalinęs vairuotojas.
Toliau įvykio aplinkybes aiškinasi policija.
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