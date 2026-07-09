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Policijos priežiūroje esanti Kaišiadorių r. gyventoja grasino sudeginti savo apykoję ir viską aplinkui

2026 m. liepos 9 d. 08:24
Lrytas.lt
Intensyvioje policijos priežiūroje esanti moteris trečiadienį ant kojų sukėlė visas Kaišiadorių r. gelbėjimo tarnybas. Moteris grasino nusiplėšti ir sudeginti savo apykoję kartu su visu kiemu.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, liepos 8 d. apie 19 val. 56 min. visos Kauno gelbėjimo tarnybos buvo išsiųstos į Kruonio miestelį, Vilniaus g.
Ugniagesiai praneša, kad tarnybos ant kojų buvo sukeltos po moters, kuri yra intensyvioje policijos priežiūroje, pranešimo, kad ji sudegins savo kiemą.
Moteris sakė, kad ji nori nusiimti apykoję nuo kojos ir ją irgi sudeginti.
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Atvykus ugniagesiams, gaisro požymių nebuvo. Gelbėtojai budėjo, kol atvyko medikai ir policijos pareigūnai.
Toliau įvykio aplinkybes aiškinasi Kaišiadorių policija.
apykojisKaišiadorių rajonasugniagesiai
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