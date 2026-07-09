Širvintų policija smogė narkotikų platintojams: sulaikyta ir pora, kvaišalų susirinkti atvykusi su mažu vaiku

Vienas labiausiai gluminančių operacijos epizodų užfiksuotas Širvintose, Kalnalaukio g. Čia prieš 18 val. buvo sulaikytas 24-erių metų amžiaus širvintiškis. Įtariama, kad jis buvo įsigijęs nemažą kiekį „kristalų“, ketindamas juos platinti.
Pareigūnus labiausiai nustebino ne rastų narkotikų kiekis, o jų gabenimo aplinkybės – į įtariamą nusikalstamą veiką buvo įtraukta ir jo 28-erių metų amžiaus vaiko motina, kuri kartu su mažamečiu vaiku buvo automobilyje.
Pareigūnai aiškinasi, ar vaikas buvo tik atsitiktinis bendrakeleivis, ar tėvai sąmoningai pasinaudojo juo kaip priedanga, tikėdamiesi nesukelti įtarimų. Abiem suaugusiesiems pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti.
Maždaug tuo pat metu Kiauklių kaime buvo sustabdytas automobilis „VW Passat“. Juo vykęs 21-erių metų amžiaus keleivis gabeno, įtariama, apie 100 g kristalizuotos psichotropinės medžiagos, skirtos platinti.
Vėliau atlikus kratą sulaikytojo tėvo namuose, dar buvo rasta paketėlių su, kaip įtariama, kristalizuota psichotropine medžiaga bei kanapėmis. Įtarimai pareikšti ir sulaikytojo tėvui.
Manoma, kad šie sulaikymai nėra pavieniai. Pareigūnai įtaria, kad dalis narkotinių ir psichotropinių medžiagų jau galėjo būti realizuota per tarpininkus Širvintų mieste ir rajone.
Širvintų rajono policijos pareigūnai pabrėžia, kad kova su narkotinių ir psichotropinių medžiagų plitimu yra vien svarbiausių šių metų veiklos prioritetų tiek Širvintų rajone, tiek visoje Vilniaus apskrityje.
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Ypatingas dėmesys skiriamas atvejams, kai į galimai nusikalstamą veiklą įtraukiami nepilnamečiai ar mažamečiai vaikai.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas – atliekami intensyvūs procesiniai veiksmai, renkami papildomi įrodymai. Įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.
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