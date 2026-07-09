Stiklinę pertvarą autobuse sudaužęs girtas vilnietis pasiteisino: „Skauda širdį“

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 8 d. apie 21 val. 20 min. Vilniuje, Antakalnio g., važiuojant viešuoju transportu, girtas (2,52 prom.) vyras |(gim. 1982 m.) kitų žmonių akivaizdoje išdaužė autobuso pertvaros stiklą.
Apie incidentą pareigūnus informavo autobuso vairuotojas. Jis nurodė įtariamojo požymius ir pasakė, į kurią pusę vyras nuėjo.
Pakeliui į incidento vietą pareigūnai vyriškį pastebėjo ir sulaikė. Šis tvirtino, kad tik atsitrenkė į pertvarą, tačiau nieko nesudaužė.
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Galiausiai vyriškis pasiskundė, kad jam skauda širdį, tad į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai. Atvykę, jie nenustatė jokių vyriškio sveikatos sutrikimų išskyrus girtumą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasVilniuschuliganas
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