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Stiklinę pertvarą autobuse sudaužęs girtas vilnietis pasiteisino: „Skauda širdį“

2026 m. liepos 9 d. 10:51
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi incidentą, kuomet girtas vyras autobuse sudaužė stiklinę pertvarą. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 8 d. apie 21 val. 20 min. Vilniuje, Antakalnio g., važiuojant viešuoju transportu, girtas (2,52 prom.) vyras |(gim. 1982 m.) kitų žmonių akivaizdoje išdaužė autobuso pertvaros stiklą.
Apie incidentą pareigūnus informavo autobuso vairuotojas. Jis nurodė įtariamojo požymius ir pasakė, į kurią pusę vyras nuėjo.
Pakeliui į incidento vietą pareigūnai vyriškį pastebėjo ir sulaikė. Šis tvirtino, kad tik atsitrenkė į pertvarą, tačiau nieko nesudaužė.
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Galiausiai vyriškis pasiskundė, kad jam skauda širdį, tad į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai. Atvykę, jie nenustatė jokių vyriškio sveikatos sutrikimų išskyrus girtumą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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viešosios tvarkos pažeidimasVilniuschuliganas
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