Sukčiai terorizavo vilniečius – per parą pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 8 d. gautas vyro (gim. 1957 m.) pranešimas, kad liepos 6 d. apie 10 val. Vilniuje, į jo butą užėjo dvi nepažįstamos moterys, kurios, prisistačiusios banko darbuotojomis, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę ir PIN kodą. Vėliau pasinaudojus jo banko mokėjimo kortele, iš banko sąskaitos buvo pasisavinta 5 800 eurų.
Taip pat liepos 8 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad liepos 6 d. apie 16 val. Trakų r., moteriai (gimusi 1943 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo asmens duomenis ir banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus iš banko sąskaitos pasisavino 1 400 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad liepos 6 d. apie 12 val. Vilniaus r., moteriai (gimusi 1963 m.) paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus iš jos banko sąskaitos pasisavino 4 040 eurų.
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Vilniaus apskrities VPK gautas ir moters (gimusi 1945 m.) pranešimas, kad liepos 7 d. apie 16 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę „Google“ operatoriumi bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 6 000 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Liepos 8 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1947 m.) pranešimas, kad liepos 7 d. apie 16 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 20 000 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
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Liepos 8 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1946 m.) pranešimas, kad nuo liepos 7 d. apie 17 val. 04 min. iki liepos 8 d. apie 11 val. 30 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę „Google“ operatoriumi bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 3 100 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1943 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 13 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 15 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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