Teismui perduota byla dėl neteisėtos prekybos elektroninėmis cigaretėmis

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vienos uždarosios akcinės bendrovės (UAB) direktorius, veikdamas kartu su dviem bendrininkais, organizavo nusikalstamą schemą, kuria siekta nuslėpti įstatymų draudžiamą nuotolinę prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir su jomis susijusiais gaminiais bei išvengti mokestinių prievolių. Nustatyta, kad ši veikla buvo vykdoma ilgiau nei dvejus metus.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamieji, pasitelkę kitas bendroves, įformino tikrovės neatitinkančius prekių tiekimo sandorius, apgaulingai tvarkė bendrovės finansinę apskaitą, neapskaitė faktiškai gautų pajamų ir mokesčių administratoriui pateikė neteisingus duomenis apie bendrovės pajamas bei mokėtinus mokesčius. Taip pat, įtariama, jie neteisėtai realizavo labai didelės vertės akcizais apmokestinamas prekes.
Tyrimo duomenimis, dėl šių veiksmų valstybei buvo padaryta 1 042 183 eurų turtinė žala – į valstybės biudžetą laiku nebuvo sumokėta 270 879 eurų pridėtinės vertės mokesčio, 409 806 eurų pelno mokesčio ir 361 498 eurų akcizo mokesčio. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) byloje buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, tačiau ikiteisminio tyrimo metu savanoriškai atlyginus visą valstybei padarytą turtinę žalą, VMI civilinį ieškinį atsiėmė.
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Ikiteisminio tyrimo metu visi trys kaltinamieji visiškai pripažino savo kaltę. Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, kaltės pripažinimą ir visiškai atlygintą valstybei padarytą turtinę žalą, tyrimui vadovavęs prokuroras priėmė sprendimą procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokuroras prašo teismo tris žmones pripažinti kaltais. Atsižvelgdamas į tai, kad byla nagrinėjama teismo baudžiamojo įsakymo proceso tvarka, prokuroras prašo paskirtas baudas sumažinti vienu trečdaliu ir kaltinamiesiems skirti nuo 433 MGL (21 650 eurų) iki 1 000 MGL (50 000 eurų) dydžio baudas.
Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas nagrinėti Kauno apygardos teismui.