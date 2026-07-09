Jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų šiame tyrime surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje atliktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Kratų metu taip pat buvo rasti, kaip įtariama, apie 50 vnt. įvairaus kalibro šaudmenų. A
tliekant šiuos procesinius veiksmus dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Policijos departamento prie LR VRM antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
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Panevėžio apygardos prokurorui priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl šio įtariamojo suėmimo, prokuroro prašymas dėl šios kardomosios priemonės skyrimo Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose bus nagrinėjamas liepos 10 d. ryte.
Kaip jau viešai pranešta, dingusio paramediko M. Sadausko paieška buvo pradėta balandžio 20 d. Balandžio 21 d. buvo rasta jam priklausanti transporto priemonė.
Netoli automobilio radimo vietos esančioje sodyboje tą pačią dieną buvo atlikta krata, o kiek vėliau sodybos teritorijoje surastas ir dingusiojo kūnas. Netrukus buvo sulaikyta nužudytojo sutuoktinė, jos artimas draugas ir jo tėvas. Šiuo metu suimti yra 2 įtariamieji.
Mantas Sadauskasnužudymassulaikymas
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