Vilniuje susipyko du girti vyrai – vienam prireikė medikų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 8 d. apie 16 val. 57 min. Vilniuje, Garvežių g., bute, konflikto metu, girtas (2,44 prom.) vyras (gim. 1984 m.) sužalojo kitą girtą (2,02 prom.) vyrą (gim. 1988 m.), kuris, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Surinkta įvykio medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
girti vyraiKonfliktassužalojimas
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