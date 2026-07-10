Biržuose avariją sukėlė girtas vairuotojas – blaivėsi areštinėje

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 9 d. apie 21 val. 43 min. Biržuose, Rinkuškių kaime, Užtvankos g., vyras (gim. 1969 m.) vairuodamas automobilį „Toyota Avensis“ ivažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu automobiliu „Fiat Tipo“, kurį vairavo blaivi moteris (gimusi 2008 m.).
Automobilio „Toyota Avensis“ vairuotojui nustatytas 1,56 prom. girtumas.
Avarijos metu žmonės nenukentėjo, tačiau automobiliai apdaužyti.
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Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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