Lietuvos dienaKriminalai

Biržuose avariją sukėlė girtas vairuotojas – blaivėsi areštinėje

2026 m. liepos 10 d. 09:43
Lrytas.lt
Biržų policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kurią sukėlė girtas vairuotojas. Avarijos kaltininkas blaivėsi areštinėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 9 d. apie 21 val. 43 min. Biržuose, Rinkuškių kaime, Užtvankos g., vyras (gim. 1969 m.) vairuodamas automobilį „Toyota Avensis“ ivažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu automobiliu „Fiat Tipo“, kurį vairavo blaivi moteris (gimusi 2008 m.).
Automobilio „Toyota Avensis“ vairuotojui nustatytas 1,56 prom. girtumas.
Avarijos metu žmonės nenukentėjo, tačiau automobiliai apdaužyti.
Susiję straipsniai
Girtas latvis sukėlė avariją, per kurią apdaužytas Lietuvos įmonės autobusas, vežęs britų turistus

Girtas latvis sukėlė avariją, per kurią apdaužytas Lietuvos įmonės autobusas, vežęs britų turistus

Girtą vairuotoją Vilniuje paryčiais išdavė automobilyje sumontuotas saugumo įrenginys

Girtą vairuotoją Vilniuje paryčiais išdavė automobilyje sumontuotas saugumo įrenginys

Girtas prie vairo sėdęs V. Laučius sulaukė teismo sprendimo

Girtas prie vairo sėdęs V. Laučius sulaukė teismo sprendimo (1)

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
girtas vairuotojasavarijaBiržai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.