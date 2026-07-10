Panevėžio apylinkės teismas penktadienį paramediko Manto Sadausko nužudymo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vienam mėnesiui.
Prokuroras Lukas Krivickas teismo prašė leisti E. Gaigalą suimti ilgesniam laikotarpiui – dviem menėsiams.
Posėdis už uždarų durų
Teismo posėdis surengtas už uždarų durų. Jame dalyvavo prokuroras Lukas Krivickas, įtariamojo advokatas Stanislovas Butkevičius.
Vyras į teismą tarnybiniu automobiliu atvežė policija, jis buvo vežamas ir vedamas su antrankiais, o teismo salėje antrankiai jam buvo nuimti.
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Už aptvaro sėdėjęs E. Gaigalas rankomis dengė nuleistą galvą, jis neatsakinėjo į žurnalistų klausimus apie įtarimus, pas jį rastus vaistus.
Po teismo posėdžio E. Gaigalo advokatas S. Butkevičius į žurnalistų klausimus neatsakinėjo. Anot jo, jis nėra įgaliotas teikti informaciją.
Prokuroras L. Krivickas po teismo posėdžio sakė, kad E. Gaigalui prašoma skirti suėmimą, manant, kad jis gali naikinti tyrimui reikšmingus duomenis.
„Mūsų manymu, yra vienas pagrindas (suėmimui – ELTA) – kad jis trukdys procesui, tai yra naikindamas, slėpdamas dokumentus daiktus, kad jis gali paveikti liudytojus“, – žurnalistams sakė prokuroras.
Pasak L. Krivicko, E. Gaigalui įtarimai pareikšti paramediko M. Sadausko nužudymo tyrime. Tiesa, anot L. Krivicko, dar bus tiriama, ar E. Gaigalas yra susijęs su paramediko nužudymu.
„Tokios versijos bus tiriamos, ar tai susiję su šita byla, ar nesusiję. Šiai dienai negaliu pasakyti, ar tai susiję“, – aiškino L. Krivickas.
Prokuroras tiksliau nekomentavo, kokie duomenys ar aplinkybės paramediko nužudymo byloje teisėsaugą atvedė iki E. Gaigalo.
„Turėjome tokių duomenų, buvo paprašyta kratų, teismas kratas sankcionavo, jos buvo atliktos“, – aiškino prokuroras.
Kaip skelbta, E. Gaiglas ikiteisminiame tyrime, kuris atliekamas tiriant balandžio mėnesį įvykdytą paramediko M. Sadausko nužudymą, Biržuose buvo sulaikytas trečiadienį. Jis yra buvęs M. Sadausko uošvis, kitos įtariamosios byloje J. Sadauskienės tėvas.
E. Gaigalas dirba mediku Biržuose, yra ligoninės Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas.
Vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
„Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų šiame tyrime surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad vakar įtariamojo namuose bei darbo vietoje atliktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Kratų metu taip pat buvo rasti, kaip įtariama, apie 50 vnt. įvairaus kalibro šaudmenų. Atliekant šiuos procesinius veiksmus dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Policijos departamento antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai“, – anksčiau pranešė prokuratūra.
Kaip penktadienį žurnalistams teisme sakė prokuroras L. Krivickas, „Aro“ pareigūnai buvo pasitelkti, nes kratų pas E. Gaigalą buvo rasta sprogmenų. Pasak prokuroro, specialistai vertins pas įtariamąjį rastus šaudmenis ir sprogmenis.
1962 m. gimęs E. Gaigalas yra buvęs Biržų rajono savivaldybės tarybos narys, pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis jo įgaliojimai buvo pripažinti 2007 m. gruodį. Tuomet politikas savo anketoje nurodė dirbantis mediku, yra išsituokęs ir turi dukrą Justiną.
2011 m. jis taip pat dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose, jį iškėlė Krikščionių partija.
Paramediko kūnas rastas sodybos teritorijoje
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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