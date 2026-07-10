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Kaune apdegė prie gėlių salono stovintis dekoratyvinis „Moskvich“

2026 m. liepos 10 d. 16:56
Ketvirtadienio vakarą Kaune ugniagesiai skubėjo gesinti prie gėlių salono stovėjusio dekoratyvinio automobilio.
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Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, pranešimas apie gaisrą Savanorių prospekte gautas 23.26 val. Pranešta, kad dega dekoratyvinis automobilis.
Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad atvira liepsna degė 1955 metais pagamintas „Moskvich 401“ automobilis – senas, nevažiuojantis automobilis, naudojamas kaip dekoratyvinė puošmena prie gėlių salono „Tarp gėlių“.
Gaisras buvo užgesintas. Jo metu išdegė degiosios automobilio dalys, taip pat apdegė apie 4 kv. m pastato, prie kurio stovėjo automobilis, skardinės sienos.
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Ugniagesiams pavyko apsaugoti pastatą nuo didesnių nuostolių.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino ar sugadino didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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