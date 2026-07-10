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Kirviu ginkluotas vyras Klaipėdos r. užpuolė dvi automobilyje sėdėjusias moteris – dužo stiklai Pradėtas tyrimas dėl grasinimo nužudyti

2026 m. liepos 10 d. 09:26
Lrytas.lt
Klaipėdos policija sulaikė vyrą, kuris apsiginklavęs kirviu užpuolė dvi automobilyje sėdėjusias moteris, išdaužė mašinos stiklus ir grasino jas nužudyti.
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Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 9 d. apie 13 val. 40 min. Klaipėdos r., Purmalių kaime esančios sodybos kieme, 1972 m. gimęs vyras grasino automobilyje sėdėjusioms moterims (gimusios 1941 m. ir 1962 m.).
Vyras apsiginklavo kirviu ir išdaužė automobilio galinį ir priekinį stiklus.
Įvykio metu moterys nenukentėjo.
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Atvykę pareigūnai vyrą sulaikė ir uždarė į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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