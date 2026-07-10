Lenkijos pasieniečiai: sulaikyta dar 16 migrantų, neteisėtai į šalį atvykusių iš Lietuvos

Kaip praneša patys Lenkijos pasieniečiai, liepos 9 d. Seinų pasienio apsaugos posto pareigūnai netoli Seinų sulaikė 12 migrantų. Patikrinus sulaikytųjų dokumentus paaiškėjo, kad jie neturėjo teisės atvykti į šalį ir būti Lenkijos teritorijoje.
Jau žinoma, kad 9 Irano piliečiai ir 3 Afganistano piliečiai pėsčiomis kirto Lenkijos ir Lietuvos sieną draudžiamoje vietoje.
Taip pat pranešama, kad netoli Punsko sulaikyti 4 Sudano piliečiai. Jie taip pat bandė kirsti sieną draudžiamoje vietoje.
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Šiuo metu Lenkijos ir Lietuvos pasienyje galioja laikina pasienio kontrolė. Įvažiuoti į Lenkiją leidžiama tik per 13 tam skirtų pasienio punktų.
Visi sulaikyti migrantai buvo grąžinti Lietuvos pareigūnams. Nuo 2026 m. pradžios Palenkės pasienio apsaugos pareigūnai į Lietuvą jau grąžino daugiau nei 900 migrantų.
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