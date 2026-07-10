Lietuvos pasieniečiams įkliuvo du estai, į Lenkiją iš Latvijos gabenę tris sudaniečius

Ketvirtadienio vakare VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriui perdavus informaciją, Kauno policijos pareigūnai ties Giraitės kaimu (Kauno r.), kelyje nuo Kėdainių Marijampolės link sustabdė S klasės automobilį „Mercedes-Benz“.
Automobilį su estiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 66-erių Estijos pilietis, kartu važiavo 30-metis jo tautietis. O ant galinės sėdynės sėdėjo dar trys jauni keleiviai. Pareigūnams jie prisistatė Sudano piliečiais, tačiau asmens dokumentų, kurie patvirtintų jų tapatybę ir pilietybę, jie neturėjo.
Mersedesą vairavęs estas ir jį lydėjęs keleivis buvo sulaikyti ir atsidūrė areštinėje. Po apklausų bus sprendžiama, kokią kardomąją priemonę jiems skirti.
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Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Estų gabenti trys afrikiečiai buvo laikinai apgyvendinti viename iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinių.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Estų automobilis „Mercedes-Benz S350“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
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