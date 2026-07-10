Lietuvos dienaKriminalai

Medininkų kelio poste – dar vienas bandymas gabenti kontrabandines cigaretes

2026 m. liepos 10 d. 12:59
Lietuvos muitinė
Liepos 8 d. Medininkų kelio posto muitinės pareigūnai, bendradarbiaudami su VSAT, sulaikė iš Baltarusijos į Lietuvą vykusį lengvąjį automobilį „VW Passat“, kuriame buvo slepiamos kontrabandinės cigaretės.
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Automobilis buvo atrinktas tikrinimui pagal gautą informaciją. Transporto priemonę peršvietus rentgeno kontrolės sistema ir atlikus detalų fizinį patikrinimą, kuro bake aptikta net 9 600 pakelių cigarečių.
Dėl nustatytų pažeidimų pradėta administracinė teisena. Muitinės pareigūnai sulaikė tiek kontrabandines cigaretes, tiek transporto priemonę, kuria jos buvo gabentos.
Lietuvos muitinė primena, kad mėginimai neteisėtai gabenti akcizines prekes užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, o pažeidimams daryti naudotos transporto priemonės gali būti konfiskuojamos.
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