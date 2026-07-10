Medininkų kelio poste – dar vienas bandymas gabenti kontrabandines cigaretes

Automobilis buvo atrinktas tikrinimui pagal gautą informaciją. Transporto priemonę peršvietus rentgeno kontrolės sistema ir atlikus detalų fizinį patikrinimą, kuro bake aptikta net 9 600 pakelių cigarečių.
Dėl nustatytų pažeidimų pradėta administracinė teisena. Muitinės pareigūnai sulaikė tiek kontrabandines cigaretes, tiek transporto priemonę, kuria jos buvo gabentos.
Lietuvos muitinė primena, kad mėginimai neteisėtai gabenti akcizines prekes užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, o pažeidimams daryti naudotos transporto priemonės gali būti konfiskuojamos.
kontrabandinės cigaretėsLietuvos muitinėMedininkų pasienio kontrolės punktas
Rodyti daugiau žymių