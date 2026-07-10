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Policija viešina vagystės iš Radvilų rūmų įtariamojo nuotrauką ir prašo pagalbos

2026 m. liepos 10 d. 10:50
Lrytas.lt
Vilniaus policija kreipiasi į visuomenę ir prašo pagalbos atpažįstant vagystės iš Radvilų rūmų įtariamąjį.
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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Šių metų birželio 28 d. apie 13 val. 29 min. Vilniuje, Vilniaus g., iš Radvilų rūmų buvo pavogta Boris Michailov daryta nuotrauka. Nuostolis – 7 000 eurų.
Policija prašo pagalbos – gyventojus, atpažinusius nuotraukose užfiksuotą vyrą, pareigūnai prašo apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, tel. Nr. +370 646 32 147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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