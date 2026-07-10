Praėjusią parą sukčiai labiausiai skriaudė Šiaulių apskrities gyventojus

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 9 d. gautas moters (gimusi 1952 m.) pranešimas, kad nuo liepos 6 d. iki liepos 9 d. Vilniuje, jai būnant namuose, nepažįstami žmonės, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 400 eurų ir banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudoję, iš banko sąskaitos pasisavino 2 000 eurų. Nuostolis – 2 400 eurų.
Taip pat liepos 9 d. Vilniaus apskrities VPK gautas kitos moters (gimusi 1943 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 14 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 8 500 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Panevėžio apskrities VPK pranešė, kad dar liepos 5 d. Panevėžio r., Uliūnų kaime, vyras (gim. 1982 m.) paspaudė žinutėje atsiųstą nuorodą ir iš jo banko sąskaitos per tris kartus buvo nuskaičiuoti pinigai. Padarytas nuostolis – 451,26 euro.
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Marijampolės apskrities VPK informuoja, kad liepos 9 d. gautas vyro (gim. 1959 m.) pareiškimas, kad gavęs SMS žinutę apie tariamą siuntą ir paspaudęs atsiųstą nuorodą, iš banko sąskaitos prarado 2 852,58 euro.
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad dar liepos 3 d. Pakruojo r., gyventojas (gim. 1964 m.) aktyvavo į mobilųjį telefoną gautą nuorodą, suvedė prisijungimo prie elektroninių banko paslaugų duomenis ir neteko 1 250 eurų. Pareiškimas gautas liepos 9 d.
Liepos 6 d. šiaulietei (gimusi 1950 m.) paskambinę rusakalbiai žmonės ir prisistatę banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 3 900 eurų. Pinigus moteris atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam asmeniui. Pareiškimas gautas liepos 9 d.
Liepos 9 d. apie 11 val. 55 min. į Šiaulių apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1950 m.), kuri pareiškė, kad liepos 3 d. apie 13 val. 30 min. Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 500 eurų.
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Į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui moteris atidavė banko kortelę, nuo kurios ir buvo pasisavinti pinigai.
Gegužės 8 d. Šiaulių r., gyventojas (gim. 1979 m.) iš kito vyro (gim. 1979 m.), gavęs pasiūlymą įsigyti parduodamą automobilį „VW Transporter“, pagamintą 2018 metais, pervedė 2 000 eurų avansą į pardavėjo banko sąskaitą, tačiau automobilis nebuvo pristatytas, avansas negrąžintas, susisiekti nepavyksta.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimaseurai
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