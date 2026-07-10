Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė dvi skraidykles su 11 tūkst. eurų vertės cigarečių kroviniu

Ketvirtadienio naktį VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą Šalčininkų rajone užfiksavo kelių dronų iš Baltarusijos skrydžius. Į tikėtiną pažeidimo rajoną buvo išsiųsta pasienio sargyba, kuri ten panaudojo tarnybinę antidroninę įrangą.
Blokavus pažeidimo rajoną, pradėta nukritusių skraidyklių paieška, į orą pakeltas tarnybinis dronas, pasitelkti kinologai su tarnybiniais šunimis, kurie užkardos veikimo teritorijoje dalyvavo mokymuose. Apie įvykį pasieniečiai informavo savo kolegas iš gretimos Gintaro Žagunio pasienio užkardos (VSAT Varėnos pasienio rinktinė). Po kelių valandų buvo nutarta paiešką atnaujinti, kai prašvis.
Tęsdami paiešką, pasieniečiai išžvalgė Žaltūnų ir Jodvydžių kaimų (Šalčininkų r.) apylinkes, kuriose aptiko tikėtino pažeidimo pėdsakų. Pirmąją skraidyklę su prie jos pritvirtintu stačiakampio formos ryšuliu mobilusis patrulis rado miške tarp Žaltūnų ir Girdijauskų kaimų. Apžiūrėdami vietovę, netoli pirmosios radimvietės VSAT pareigūnai aptiko dar vieną droną su kroviniu.
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Ryšuliuose, pritvirtintuose prie dviejų skraidyklių, buvo po dvi kartonines dėžes su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais, o jose – po 500 pakelių cigarečių „Queen Menthol“. Bendra visų 2 000 pakelių rūkalų su baltarusiškomis banderolėmis vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius. – 10 920 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Perimti kontrabandininkų dronai ir nelegalios cigaretės laikinai saugomi Padvarionių pasienio užkardoje.
Per daugiau kaip šešis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė jau 33 kontrabandininkų skraidykles. Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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