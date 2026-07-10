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Vagies pėdsakai Klaipėdoje neataušo: stoties bare čiupo ne tik prekes, bet ir pinigus

2026 m. liepos 10 d. 10:44
Darius Čiužauskas
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Klaipėdoje įvykdytas nusikaltimas atskleistas labai greitai, tad įtariamasis rytą pasitiko areštinės kameroje.
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Turtinis nusikaltimas uostamiestyje įvykdytas šio penktadienio (liepos 10 d.) naktį.
Mieste budėję policininkai apie 1 val. iškviesti į Priestočio gatvę. Buvo apvogtas prie Klaipėdos traukinių stoties įsikūręs baras. Iš jo pasisavintos įvairios prekės ir pagrobti kasoje buvę pinigai.
Barą valdančiai įmonei padaryta žala įvertinta 820 eurų. Įtarta, kad nusikaltimą įvykdė vidutinio amžiaus vyras.
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