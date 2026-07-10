Vagies pėdsakai Klaipėdoje neataušo: stoties bare čiupo ne tik prekes, bet ir pinigus

Turtinis nusikaltimas uostamiestyje įvykdytas šio penktadienio (liepos 10 d.) naktį.
Mieste budėję policininkai apie 1 val. iškviesti į Priestočio gatvę. Buvo apvogtas prie Klaipėdos traukinių stoties įsikūręs baras. Iš jo pasisavintos įvairios prekės ir pagrobti kasoje buvę pinigai.
Barą valdančiai įmonei padaryta žala įvertinta 820 eurų. Įtarta, kad nusikaltimą įvykdė vidutinio amžiaus vyras.
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Surinkę pradinę informaciją, pareigūnai pradėjo iš įvykio vietos pasišalinusio įtariamojo paiešką. Netrukus jis pastebėtas ir sulaikytas kitoje uostamiesčio vietoje.
Į Klaipėdos apskrities VPK areštinę uždarytas 40 metų vyras.
Teisėsaugininkai aiškinasi nusikaltimo aplinkybes.
Vyro atžvilgiu Klaipėdos miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.