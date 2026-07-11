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Iš dviejų Vilniaus ir Ukmergės gyventojų sukčiai išviliojo 16 tūkst. eurų

2026 m. liepos 11 d. 10:09
Lrytas.lt
Vilniaus ir Ukmergės policijos pareigūnai ieško nusikaltėlių, iš dviejų moterų išviliojusių 16 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 10 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1948 m.) pranešimas, kad birželio mėnesio pradžioje Vilniuje, jai būnant namuose, socialiniame tinkle „Facebook“ pastebėjo investavimo reklamą ir, paspaudusi nuorodą, suvedė savo kontaktinius duomenis.
Vėliau vilnietei paskambino nepažįstamas rusakalbis žmogus, kuris, prisistatęs finansų analitiku, apgaule išviliojo 12 192 eurus. 
Taip pat liepos 10 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1963 m.) pranešimas, kad liepos 8 d. Ukmergės r., paspaudus trumpąja SMS žinute gautą aktyvią nuorodą dėl neva prekės siuntimo mokesčio sumokėjimo ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jos banko sąskaitos apgaule pasisavinta 4 000 eurų.
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