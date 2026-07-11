Lenkai sustabdė rumuno vilkiką, kuriame iš Lietuvos pasislėpę keliavo 27 migrantai

Kaip šeštadienį pranešė patys Lenkijos pasieniečiai, Palenkės vaivadijos pareigūnai, kartu su muitinės pareigūnais, Budzisko sienos perėjimo punkte (iš Lietuvos pusės – Kalvarijos punktas) sustabdė vilkiką su rumuniškais valstybiniais numeriais. Vilkiką vairavo Rumunijos pilietis.
Vilkiko puspriekabėje rasti pasislėpė 27 migrantai, neteisėtai iš Lietuvos atvykę į Lenkiją.
Lenkijos pasieniečiai praneša, kad šeštadienį prieš pietus buvo nustatinėjamos sulaikytųjų tapatybės, vėliau bus sprendžiama, ką su jais daryti toliau. Paprastai tokiais atvejais migrantai grąžinami Lietuvos pareigūnams, o jų vežėjai ir vedliai sulaikomi ir traukiami baudžiamojon atsakomybėn.
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Per savaitę tai antras toks atvejis Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 3 d. tame pačiame Budzisko poste buvo sulaikytas 37 metų Rumunijos piliečio vairuojamas vilkikas, kurio puspriekabėje slėpėsi net 54 migrantai (30 Pakistano, 15 Afganistano ir 9 Bangladešo piliečiai).
Nustatyta, kad vilkiko vairuotojas migrantus gabeno iš Latvijos. Pervažiavęs Lietuvą, jis įkliuvo Lenkijoje. Visi migrantai buvo grąžinti Lietuvos pareigūnams, o rumunas uždarytas į lenkišką areštinę.
Jau daugiau nei metus dėl plūstančių migrantų Lenkija vykdo sustiprintą sienų kontrolę. Vien šiemet Lenkijos pusė mūsų šalies pareigūnams grąžino daugiau nei 900 žmonių, neteisėtai atkeliavusių iš Lietuvos.