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Panevėžyje ir Pasvalio r. dvi prisigėrusios moterys konfliktus sprendė smurtu

2026 m. liepos 11 d. 10:19
Lrytas.lt
Panevėžio ir Pasvalio pareigūnai pradėjo du tarpusavyje nesusijusius ikiteisminius tyrimus ir aiškinasi incidentus, kuomet dvi prisigėrusios moterys konfliktus sprendė smurtu.
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Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 11 d. apie 0 val. 30 min. Panevėžyje, Staniūnų g., namuose, girta (2,26 prom.) moteris (gimusi 1950 m.) sukėlė fizinį skausmą kitai girtai (3,14 prom.) moteriai (gimusi 1988 m.). 
Liepos 10 d. apie 20 val. 48 min. Pasvalio r., Meškalaukio kaime, gyvenamojo namo koridoriuje, išgertuvių metu, įvykus žodiniam konfliktui, girta (3,32 prom.) moteris (gimusi 1981 m.) sukėlė fizinį skausmą girtam (1,23 prom.) vyrui (gim. 1977 m.).
Policijos departamentas praneša, kad vyriškį moteris sužalojo peiliu.
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Nusikalstamos veikos padarymu įtariama moteris sulaikyta.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojegirta moterisPanevėžys
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