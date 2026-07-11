Lietuvos dienaKriminalai

Šakių gyventojas prarado 15 tūkst. eurų – banko kortelę pats atidavė sukčiams

2026 m. liepos 11 d. 10:29
Lrytas.lt
Šakių policijos pareigūnai ieško sukčių, apgavusių vietos gyventoją ir pasisavinusių 15 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, liepos 11 d. apie 1 val. 06 min. į Marijampolės apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1957 m.), kuris pareiškė, kad liepos 10 d. apie 20 val. Šakiuose, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie bendravo rusų kalba.
Prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, skambinę apgaulės būdu išviliojo 15 000 eurų (į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui vyras pats atidavė banko kortelę, nuo kurios buvo pasisavinti pinigai).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
sukčiaisukčiavimasŠakiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.