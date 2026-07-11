Šakių gyventojas prarado 15 tūkst. eurų – banko kortelę pats atidavė sukčiams

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, liepos 11 d. apie 1 val. 06 min. į Marijampolės apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1957 m.), kuris pareiškė, kad liepos 10 d. apie 20 val. Šakiuose, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie bendravo rusų kalba.
Prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, skambinę apgaulės būdu išviliojo 15 000 eurų (į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui vyras pats atidavė banko kortelę, nuo kurios buvo pasisavinti pinigai).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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