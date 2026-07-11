Troškulys yra viskas: du girti vyrai Radviliškyje iš parduotuvės pavogė iš karto 9 butelius degtinės

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, liepos 10 d. apie 19 val. 50 min. Radviliškyje, Turgaus g., du girti vyrai (gimę (1992 m., ir 2000 m.) iš parduotuvės pavogė net devynis butelius degtinės.
Abu vyrai buvo iš karto sučiupti. Paaiškėjo abu ir taip jau gerokai apgirtę.
1992 m. gimusiam vyriškiui nustatytas 2,35 prom. girtumas, jo draugas buvo dar girtesnis – nustatytas 3,22 prom. girtumas.
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Parduotuvei padaryta 97,12 eurų turtinė žala.
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VagystėdegtinėRadviliškis
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