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Troškulys yra viskas: du girti vyrai Radviliškyje iš parduotuvės pavogė iš karto 9 butelius degtinės

2026 m. liepos 11 d. 09:17
Lrytas.lt
Kad ir kaip smarkiai prisigėrę, jie norėjo dar daugiau. Tad atėję į parduotuvę du girti vyrai Radviliškyje pavogė iš karto devynis butelius degtinės.
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Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, liepos 10 d. apie 19 val. 50 min. Radviliškyje, Turgaus g., du girti vyrai (gimę (1992 m., ir 2000 m.) iš parduotuvės pavogė net devynis butelius degtinės.
Abu vyrai buvo iš karto sučiupti. Paaiškėjo abu ir taip jau gerokai apgirtę.
1992 m. gimusiam vyriškiui nustatytas 2,35 prom. girtumas, jo draugas buvo dar girtesnis – nustatytas 3,22 prom. girtumas.
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Parduotuvei padaryta 97,12 eurų turtinė žala.
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę. 
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VagystėdegtinėRadviliškis
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