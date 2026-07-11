Už šnipinėjimą Baltarusijai kalintis M. Danielius galimai tapo reketo auka

Šioje byloje turėtų liudyti ir iki gyvos galvos Pravieniškėse kalintis Henrikas Daktaras.
„Jis yra įtrauktas į liudytojų sąrašą. Mes su juo gražiai bendravom, mamos Jadvygos Daktarienės recepto pyragą Henrikas Daktaras kepdavo ir mane vaišindavo. Šioje situacijoje jis bandė įtikinti nerašyti pareiškimo, motyvuodamas sūnaus Enriko prašymu. R. Agrba buvo jo sūnaus geras bičiulis. H. Daktaras siūlė viską išspręsti gražiuoju“, – Eltai teigė M. Danielius.
Kauno apygardos prokuratūra buvo nutarusi H. Daktarą apklausti kaip specialųjį liudytoją – žmogų, kuris gali duoti parodymus apie savo padarytą galimai nusikalstamą veiką.
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Žmogus gali būti apklausiamas kaip specialusis liudytojas, jeigu byloje yra duomenų, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir ją galimai padarė būtent jis, tačiau tokių duomenų nepakanka įtariamojo statusui suteikti.
Bylos duomenimis, pernai spalį buvo užfiksuotas pokalbis tarp M. Danieliaus ir H. Daktaro. Pokalbio metu H. Daktaras nurodė, kad atėjo pasikalbėti dėl R. Agrbos situacijos, esą H. Daktaras įkalbinėjo M. Danielių nieko nesakyti pareigūnams.
Pareigūnams ėmus tirti turto prievartavimo bylą, H. Daktaras nesutiko būti apklaustas kaip specialusis liudytojas.
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Nuteistasis M. Danielius pareigūnams pasakojo, kad 2025 m. rugpjūtį vienas nuteistųjų jam pasakė, kad su juo nori susipažinti bachūras R. Agrba.
„Man su juo susitikus, mes draugiškai išsišnekėjome, jis mane pavaišino maistu, nors pagal kalėjimo subkultūros taisykles mes negalime sėdėti prie vieno stalo, nes mano būrys yra baranai ir avinai, o jų būrys yra liūtai, jų aukštesnė kasta negu mūsų“, – pareigūnams pasakojo M. Danielius.
Tačiau vėliau tarp nuteistųjų kilo konfliktas – kai buvo atlikta planinė krata būrio gyvenamojoje patalpoje, vienas iš R. Agrbos patikėtinių apkaltino M. Danielių, kad pastarasis bendrauja su pareigūnais ir jiems pasakė, kur slepiami telefonai.
R. Agrba po kelių dienų nurodė, kad M. Danielius privalo jam sumokėti už pareigūnų kratos metu esą paimtus telefonus 1,5 tūkst. eurų. Ši suma atitiko trijų telefonų vertę kalėjime. Pinigus buvo nurodyta sumokėti iki spalio.
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Gavę teismo sankciją, pareigūnai slapta klausėsi kalinių pokalbių, per juos R. Agrba ir kiti nuteistieji M. Danielių kaltino bendravus su pareigūnais ir atskleidus jiems vietas, kur buvo slepiami telefonai.
„M. Danielius bus nupiltas ir nuvarytas pas gaidžius“, – užfiksuota slapta klausantis pokalbių.
Pasak M. Danieliaus, buvo žadėta, kad R. Agrba pasakys jam banko sąskaitą, į kurią jo artimieji turės pervesti pinigus.
M. Danielius pasakė neturinis jokių artimųjų ir pamelavo, kad reikalaujamą pinigų sumą gali gauti iš Baltarusijos ambasados.
Didelį spaudimą ir grėsmę savo gyvybei pajutęs M. Danielius kreipėsi į pareigūnus.
R. Agrba jam pareikštus įtarimus dėl turto prievartavimo iš M. Danieliaus neigė.
„Apie šį asmenį man žinoma iš žiniasklaidos, kad jis buvo nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai, todėl man, kaip Lietuvos patriotui, gėda ir nepriimtina su tokiu žmogum turėti bet kokių reikalų“, – pareigūnams teigė R. Agrba.
Jis nurodė, kad dabar atlieka laisvės atėmimo bausmę už reketą, kalėjime stengiasi taisytis, dalyvauja gero elgesio programose, lanko dailės terapiją, anglų kalbos kursus, dalyvauja kalėjimo bažnytinėje veikloje ir taip siekia kuo greičiau išeiti į laisvę.
Prokuratūros kaltinime taip pat nurodoma, kad M. Agrba grasino pabloginti nukentėjusiojo padėtį neformalioje nuteistųjų hierarchijoje.
Prokuratūros teigimu, kaltinamasis sistemingai darė psichologinį spaudimą nukentėjusiajam, nustatė terminą perduoti pinigus bei nurodė, kad jie turėtų būti perduoti per trečiuosius asmenis. Be to, jis esą reikalavo jam nupirkti mobiliojo ryšio telefoną.
Po incidento dėl turto prievartavimo M. Danielius iš vieno Pravieniškių kalėjimo buvo perkeltas į kitą kalėjimą.
Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovo Mindaugo Kairio rašte rašoma, kad „siekiant pašalinti nuteistojo saugumui kylančias grėsmes, o taip pat užtikrinti labiau individualizuotos korekcijos poreikį“, nuteistasis M. Danielius iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo perkeliamas į Pravieniškių 1-ąjį kalėjimą.
46 metų R. Agrba yra daugkartinis Lietuvos kikbokso čempionas.
Iš smulkaus Alytaus verslininko sportininkas reikalavo pinigų – 5 tūkst. eurų. Kai šis nesutiko mokėti, R. Agrba panaudojo fizinį smurtą. R. Agrba buvo nuteistas kalėti už minėtą turto prievartavimo atvejį ir kitus nusikaltimus.
turto prievartavimaskalėjimasHenrikas Daktaras
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