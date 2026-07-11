Vilniaus ir Kelmės rajonuose trys nepilnamečiai patyrė artimųjų smurtą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 10 d. apie 13 val. 27 min. Vilniaus r., konflikto metu, moteris (gimusi 1988 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2012 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Telšių apskrities VPK informuoja, kad birželio mėnesio pabaigoje (laikas tikslinamas), Kelmės r., Janaučių kaime, moteris (gimusi 1999 m.) namuose smurtavo prieš dvi mergaites (gimusios 2022 m. ir 2024 m.).
Policija praneša, kad įtariamoji kol kas neapklausta.
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Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas prieš vaikussmurtas artimoje aplinkojeVilniaus rajonas
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