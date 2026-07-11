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Vilniaus ir Kelmės rajonuose trys nepilnamečiai patyrė artimųjų smurtą

2026 m. liepos 11 d. 09:03
Lrytas.lt
Vilniaus ir Kelmės policijos pareigūnai aiškinasi smurto prieš vaikus atvejus. Nuo artimųjų nukentėjo trys nepilnamečiai.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 10 d. apie 13 val. 27 min. Vilniaus r., konflikto metu, moteris (gimusi 1988 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2012 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą. 
Telšių apskrities VPK informuoja, kad birželio mėnesio pabaigoje (laikas tikslinamas), Kelmės r., Janaučių kaime, moteris (gimusi 1999 m.) namuose smurtavo prieš dvi mergaites (gimusios 2022 m. ir 2024 m.).
Policija praneša, kad įtariamoji kol kas neapklausta.
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