Aiškėja, kokia bausmė gresia Rūdiškėse avariją, per kurią žuvo policininkas, sukėlusiam jaunuoliui

Nepilnametis vaikinas sulaukė kaltinimų ne dėl avarijos sukėlimo, o dėl nužudymo – įvertinęs visus tyrimo metu surinktus duomenis, Vilniaus apygardos prokuroras nepilnamečiui automobilio vairuotojui pateikė kaltinimus dėl nužudymo, padaryto netiesiogine tyčia.
Bylą dėl nužudymo uždaruose posėdžiuose nagrinėja Vilniaus apygardos teismas, posėdžiai nevieši, nes jaunuolis kaltinamas nusikaltimus įvykdęs būdamas nepilnamečiu, pagal Lietuvos įstatymus nusikaltimais kaltinamų nepilnamečių bylos nagrinėjamos uždaruose posėdžiuose. Nepilnamečio avarijos byla dar nėra išnagrinėta, tačiau artėja pabaigos link, proceso dalyviai jau pradėjo baigiamąsias kalbas.
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2008 m. gimęs nepilnametis neturėjo teisės vairuoti transporto priemones, tėvams priklausantį automobilį jis paėmė be jų žinios.
Prokuroras Egidijus Motiejūnas kaltinamajam siūlo skirti ne tik laisvės atėmimą, bet ir tuomet, kai jis baigs kalėjime atlikti bausmę ir grįš į laisvę, 5 metus uždrausti jam vairuoti transporto priemones.
Lietuvoje, pagal įstatymą, asmuo už nužudymą gali būti teisiamas nuo 14 metų. Avarijos metu paauglys jau buvo pasiekęs šią amžiaus ribą.
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Paaugliai filmavo kelionę BMW
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2023 m. lapkričio 10 d. rytą Rūdiškėse kilo eismo įvykis, kurio metu paauglys, (gim. 2008 m.), vairuodamas automobilį BMW X5 ir dideliu greičiu važiuodamas šalutiniu keliu, nesustojo prieš STOP ženklą, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio autobusiuko „VW Caravelle“ ir su juo susidūrė. Po avarijos paauglių pilna mašina dar trenkėsi į netoli avarijos vietą esantį gyvenamąjį namą.
Avarijos metu žuvo „VW Caravelle“ vairavęs ne tarnyboje buvęs policijos pareigūnas Saulius Lipskis (g. 1970 m.), šio automobilio keleivis, (gim. 1974 m.), buvo sužalotas. Sužalojimus patyrė ir automobilio BMW X5 vairuotojas bei dar trys kartu važiavę nepilnamečiai keleiviai: vienas iš jų gimęs 2008 m., kiti – 2009 m.
Galingu BMW automobiliu lėkę jaunuoliai filmavo savo siautėjimą miestelyje, šis vaizdo įrašas vėliau tapo įkalčiu baudžiamojoje byloje.
„Nukentėjusieji pritaria laisvės atėmimo bausmei, o kokio dydžio ji bus, ilgesnė, trumpesnė, paliekam teismui spręsti“, – Eltai sakė žuvusiojo policininko šeimai atstovaujantis advokatas Raimundas Jurka.
Policininko šeima byloje pateikė šimtatūkstantinius ieškinius, juos prašoma priteisti iš kaltininko. Jeigu vaikinas turto neturės, žalą teks atlyginti tėvams, sūnaus byloje jie yra civiliniai atsakovai.
Kaip skelbė prokuratūra, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad avarija kilo dėl automobilio, BMW X5 vairuotojo veiksmų ir jo tyčia padarytų Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimų: gyvenvietėje jis važiavo apie 110 km/h greičiu, prieš sankryžą su pagrindiniu keliu, prie kurios įrengtas STOP ženklas, jis nestabdė, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio policininko vairuojamo automobilio ir su juo susidūrė. „VW Caravelle“ vairuotojas nuo daugybinių sužalojimų mirė įvykio vietoje.
2024 m. liepą prokuratūra skelbė, kad ši baudžiamoji byla yra nutraukta. Tada bylos tyrimui vadovavęs prokuroras nutarė, kad nepilnamečio vairuotojo padaryta veika turi būti kvalifikuojama kaip Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, kuriame žuvo žmogus.
„Įvertinus tai, kad, pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas, baudžiamoji atsakomybė už šią nusikalstamą veiką gali būti taikoma asmeniui, kuriam nusikaltimo padarymo metu yra suėję 16 metų, o automobilį BMW X5 vairavęs asmuo tuo metu buvo 15 metų, ikiteisminis tyrimas nutraukiamas“, – skelbė prokuratūra.
Tačiau nukentėjusieji pasinaudojo teisę apskųsti tokį sprendimą aukštesniam prokurorui. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius atnaujino ikiteisminį tyrimą, atliktos papildomos ekspertizės. Vėliau kaltinimas buvo pakeistas ir byla perduota teismui.
Tai ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai tragiškai pasibaigusi avarija kvalifikuojama kaip tyčinis eismo dalyvių nužudymas.
Lietuvoje yra buvęs ne vienas atvejis, kai tragiškai pasibaigusi avarija kvalifikuojama kaip tyčinis eismo dalyvių nužudymas.
ELTA primena, kad Mantas Šironas buvo nuteistas kalėti 14 metų už tai, kad 2014 m. kovą Utenoje sukėlė tragišką avariją – būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2,02 promilės), jis nepakluso policijos reikalavimams sustoti.
Bėgdamas nuo policijos ir esant intensyviam eismui, važiavo šalutine gatve beveik tris kartus viršydamas maksimalų leistiną 50 km/h greitį. Kirsdamas sankryžas iš šalutinio kelio, M. Šironas nekreipė dėmesio į eismą draudžiantį raudoną šviesoforo signalą, kelio ženklus. Dėl tokio važiavimo greičio ir dėl prie pat sankryžų stovinčių pastatų esamo riboto matomumo vairuotojas neturėjo galimybės laiku pamatyti kitų eismo dalyvių.
Iš šalutinio kelio į sankryžą 128 km/h greičiu įlėkęs M. Šironas taranavo taksi automobilį „Renault Megane“, žuvo taksistas ir dvi keleivės.
Vairuotojas į laisvę buvo paleistas lygtinai tik 2025 m. rudenį.
Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų komisijos nutarime nurodoma, jog nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika nustatyta žema. Vyras bausmės atlikimo metu drausmine tvarka baustas vieną kartą, skatintas 16 kartų. Nurodoma, kad jis nuosekliai užsiima darbine veikla, dengia turimus finansinius įsipareigojimus, vykdo individualiame resocializacijos plane numatytas priemones, visiškai atsisakė alkoholio, yra įsitraukęs į resocializacijos procesą, bausmės atlikimo metu įgijo 3 specialybes.
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