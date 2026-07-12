Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 11 d. apie 1 val. 08 min. Vilniuje, Maironio g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas jaunuolio (gim. 2008 m.), rikiuodamasis nedavė kelio ir susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu motociklu „Yamaha“, kurį vairavo vyras (gim. 1986 m.).
Po avarijos paaiškėjo, kad automobilio vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 0,70 prom.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam padaryta didelė turtinė žala, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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