Girto Mažeikių r. gyventojo sodyboje rastas po grindimis slepiamas šautuvas

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, liepos 12 d. apie 0 val. 38 min. Mažeikių r., Sedoje, girto (2,82 prom.) vyro (gim. 1978 m.) gyvenamojoje vietoje, po grindimis įrengtame sandėliuke, rastas ir paimtas lygiavamzdis šaunamasis ginklas.
Leidimo laikyti šaunamąjį ginklą vyras neturi.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.