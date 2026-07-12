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Klaipėdoje siautėjo du chuliganai – trenkė pavežėjui, puldinėjo kavinės lankytojus

2026 m. liepos 12 d. 10:50
Lrytas.lt
Klaipėdos policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi dviejų chuliganų išpuolius viešoje vietoje. Vyrai iš pradžių trenkė pavežėjui, paskui puldinėjo kavinės lankytojus.
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Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 11 d. apie 18 val. 20 min., Palangoje, Klaipėdos pl., viešoje vietoje, o konkrečiai - kavinėje, 1985 m. gimęs vyras  ir 1987 m. gimęs vyras konfliktavo su pavežėju.
Policija praneša, kad konflikto metu 1985 m. gimęs vyras trenkė pavežėjui.
Vėliau 1987 m. gimęs vyras kavinės patalpose, turimais duomenimis, bandė pulti kitus klientus, taip pažeisdamas visuomenės rimtį ir tvarką.
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Atvykus policijai, 1985 m. gimęs vyras tikrintis girtumą atsisakė, o 1987 m. gimusiam vyrui nustatytas 2,04 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimaschuliganaiKlaipėda
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