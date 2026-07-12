Kruvinas šeimyninis konfliktas Kaune: medikų prireikė ir nukentėjusiam, ir nusikaltimu įtariamai jaunai moteriai

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 11 d. apie 23 val. 30 min. Kaune, Sukilėlių pr., bute, kilus konfliktui, girta moteris (gimusi 2005 m.) sužalojo vyrą (gim. 1995 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji paguldyta į Kauno ligoninę. Jai po incidento nustatytas 1,48 prom. girtumas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.