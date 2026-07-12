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Kruvinas šeimyninis konfliktas Kaune: medikų prireikė ir nukentėjusiam, ir nusikaltimu įtariamai jaunai moteriai

2026 m. liepos 12 d. 10:12
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi smurtu pasibaigusį šeimyninį konfliktą. Medikų pagalbos prireikė ir nukentėjusiam vyrui, ir jį sužalojusiai girtai moteriai.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 11 d. apie 23 val. 30 min. Kaune, Sukilėlių pr., bute, kilus konfliktui, girta moteris (gimusi 2005 m.) sužalojo vyrą (gim. 1995 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji paguldyta į Kauno ligoninę. Jai po incidento nustatytas 1,48 prom. girtumas.
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