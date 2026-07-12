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Per parą – 10 ikiteisminių tyrimų girtiems vairuotojams

2026 m. liepos 12 d. 13:28
Lrytas.lt
Praėjusią parą policijai įkliuvo mažiausiai 10 vairuotojų, kuriems nustatytas didesnis, nei 1,5 prom. girtumas. Visiems jiems pradėti ikiteisminiai tyrimai, šiems vairuotojams be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 11 d. apie 8 val. 30 min. Vilniuje, Gabijos g., girtas (2,06 prom.) vyras (gim. 1975 m.) vairavo automobilį „Ford“. 
Taip pat liepos 11 d. apie 18 val. 39 min. Ukmergės r., Vidiškių seniūnijoje, Šaukavos kaime, Rečionių g. ir Sodų g. sankryžoje, girtas (1,56 prom.) vyras (gim. 1998 m.) vairavo automobilį BMW 3. 
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad liepos 11 d. apie 12 val. 30 min. Šiaulių r., Kužių miestelyje, girtas (tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1968 m.) vairavo automobilį „Ford Kuga“.

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Tą pačią dieną apie 16 val. 25 min. Šiaulių r., Drąsučių kaime, girtas (3,03 prom.) vyras (gim. 1977 m.), vairuodamas elektrinę transporto priemonę „HK Shansu Technology Limited“, sankryžoje, važiuodamas pagrindiniu keliu nesuvaldė transporto priemonės ir atsitrenkė į pagrindiniu keliu važiavusią ir į kairę sukusį automobilį „Toyota RAV4“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1973 m.). Abi transporto priemonės apgadintos, žmonės nenukentėjo.
Liepos 12 d. apie 1 val. 30 min. Šiaulių r., Jakštaičiukų kaime, girtas (1,81 prom.) vyras (gim. 1992 m.), vairavo automobilį „Ford S-Max“.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad liepos 11 d. apie 22 val. 10 min. Prienuose, Tyliojoje g., girtas (2,85 prom. alkoholio) vyras (gim. 1989 m.), vairuodamas automobilį BMW 3, kliudė ir apgadino dvi kelkraštyje stovėjusias transporto priemones. Įvykis tiriamas.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad liepos 11 d. apie 6 val. 22 min., Klaipėdos r., Mickų kaime, patikrinus 1987 m. gim. vyro vairavusio automobilį „Seat“ blaivumą, jam nustatytas 2,57 prom. girtumas. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Kauno apskrities VPK informuoja, kad liepos 11 d. apie 12 val. 10 min. Kaune, Palangos g. ir Karaliaus Mindaugo pr. sankryžoje, mopedą vairavo girtas vyras (gim. 1971 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 prom.
Liepos 12 d. apie 1 val. Kaune, Ateities pl., automobilį „Opel“ vairavo girtas vyras (gim. 1996 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,84 prom.
Liepos 11 d. apie 18 val. 30 min. Kėdainių r., Keleriškiuose, automobilį „Nissan“ vairavo girta moteris (gim. 1977 m.). Jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,65 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
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