Po keleivio išpuolio Kaune autobuso vairuotojas atsidūrė ligoninėje

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 11 d. apie 13 val. 40 min. Kaune, E. Ožeškienės g., kol kas nenustatytas keleivis, išlipdamas iš autobuso, trenkė jo vairuotojui.
Dėl patirto sužalojimo vairuotojas pristatytas į gydymo įstaigą.
Policija po išpuolio pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir ieško vairuotoją sumušusio žmogaus.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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