Lietuvos dienaKriminalai

Po keleivio išpuolio Kaune autobuso vairuotojas atsidūrė ligoninėje

2026 m. liepos 12 d. 11:10
Lrytas.lt
Kauno policija ieško autobuso keleivio, kuris užpuolė ir sumušė vairuotoją. Po išpuolio autobuso vairuotojas atsidūrė ligoninėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 11 d. apie 13 val. 40 min. Kaune, E. Ožeškienės g., kol kas nenustatytas keleivis, išlipdamas iš autobuso, trenkė jo vairuotojui.
Dėl patirto sužalojimo vairuotojas pristatytas į gydymo įstaigą.
Policija po išpuolio pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir ieško vairuotoją sumušusio žmogaus.
Susiję straipsniai
Girto Mažeikių r. gyventojo sodyboje rastas po grindimis slepiamas šautuvas

Girto Mažeikių r. gyventojo sodyboje rastas po grindimis slepiamas šautuvas

Po netikėto radinio Panevėžio kino teatre antrankiai užsegti dviem jaunuoliams

Po netikėto radinio Panevėžio kino teatre antrankiai užsegti dviem jaunuoliams

Klaipėdoje siautėjo du chuliganai – trenkė pavežėjui, puldinėjo kavinės lankytojus

Klaipėdoje siautėjo du chuliganai – trenkė pavežėjui, puldinėjo kavinės lankytojus

Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganassužalojimasKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.