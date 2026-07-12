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Po netikėto radinio Panevėžio kino teatre antrankiai užsegti dviem jaunuoliams

2026 m. liepos 12 d. 08:51
Lrytas.lt
Panevėžio policija šeštadienį sulaikė 17-metį ir 18-metį jaunuolius, įtariamus neteisėtu disponavimu kvaišalais.
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Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 11 d. apie 13 val. 26 min. Panevėžyje, Klaipėdos g., kino teatro laukiamajame, viešoje vietoje, rastas popieriaus lankstinukas su galimai narkotine medžiaga „kristalais“ ir permatomas plastikinis paketas su galimai narkotine medžiaga hašišu.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariami nepilnametis (gim. 2009 m.) ir jaunuolis (gim. 2008 m.) sulaikyti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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