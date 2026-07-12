Už draugo nužudymą Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė nuosprendį

Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas.
Nuteisto paauglio advokatė Egidija Belevičienė nekomentuoja savo ginamojo skundo argumentų.
„Negaliu pasakyti, mane riboja Nepilnamečių apsaugos įstatymas“, – Eltai sakė advokatė.
Priimtas sprendimas dėl pernai žiauriai nužudyto 15-mečio: suėmimo laiką lėmė lengvinanti aplinkybė
Birželio 15 d. Vilniaus apygardos teisme paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį apskundė visos proceso šalys – Vilniaus apygardos prokuratūra, nuteistasis, trys nukentėjusieji ir civiliniai atsakovai.
Prokuratūra prašo nuteistajam skirti maksimalią nepilnamečiui galimą laisvės atėmimo bausmę – 10 metų kalėjimo.
Minėtame apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam, tinkamai neįvertino pastarojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnio, padarinių, jo asmenybės, nepakankamai atsižvelgė į teisėtus nukentėjusiųjų interesus bei bausmės prevencinį poveikį.
Apeliaciniu skundu taip pat prašoma padidinti nukentėjusiųjų naudai priteistą neturtinės žalos atlyginimą. Tiesa, viešai neįvardijama, kiek siūloma padidinti nukentėjusiesiems priteistą sumą.
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Prokuratūra nurodo, kad dėl tyčinių, itin žiaurių nuteistojo veiksmų vaiko netekusios šeimos nariai patyrė didžiulį dvasinį sukrėtimą bei ilgalaikį stresą, kurį dar labiau sustiprino išskirtinis nusikaltimo žiaurumas.
Itin žiaurus nusikaltimas
Kaip birželį paskelbė bylą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas, nustatyta, kad kaltinamasis itin žiauriai nužudė kitą nepilnametį, tai yra konflikto metu peiliu ir plaktuku sudavė aukai ne mažiau 35 smūgių į įvairias kūno vietas.
Teismo sprendimu, nukentėjusiesiems iš nepilnamečio (tuo atveju, jei jis neturi pakankamai lėšų – iš jo tėvų) nutarta priteisti 100 tūkst. eurų neturinei žalai ir 11 tūkst. eurų advokato išlaidoms atlyginti.
Kaltinamojo tėvai jau yra padengę turtinę žalą.
Pagal įstatymus už itin žiaurių nužudymą nepilnamečiui gali būti skiriamas laisvės atėmimas nuo 4 iki 10 metų. Teismas nustatė byloje atsakomybę lengvinančią aplinkybę, tad ir nutarė nepilnamečiui skirti ne pačią griežčiausią bausmę. Anot teisėjo A. Cinino, lengvinančia atsakomybę aplinkybe nustatyta tai, kad kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nurodė nusikaltimo motyvus.
Teisėjas, kalbėdamas apie nusikaltimo motyvus, nurodė, jog, remiantis kaltinamojo parodymais, auka siekė paviešinti tam tikrą su kaltinamojo asmeniniu gyvenimu susijusią informaciją, o paauglys nenorėjo, jog tai būtų vieša. Be to, pasak A. Cinino, ištirtas nusikaltimas yra susijęs ir su patyčiomis.
„Kaltinamasis nurodė motyvus, kurie yra susiję su jo asmeninėmis priežastimis. Pagal kaltinamojo parodymus, auka kėsinosi pagarsinti tą asmeninę informaciją apie asmeninį gyvenimą, kurios turbūt niekas nenorėtų, kad ji būtų pagarsinta. Tai yra toks motyvas. Kitas dalykas – šioje byloje, kaip fonas, ėjo patyčios tiek mokykloje, tiek ir šitų dviejų jaunų žmonių tarpusavio santykiuose“, – dėstė A. Cininas.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šioje baudžiamojoje byloje dėl itin žiauraus 15-mečio (gim. 2010 m.) nužudymo kaltinimai buvo pareikšti kitam paaugliui, aukos bendraamžiui (gim. 2010 m.).
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų rugpjūčio 2 d. vakarą, gavus pranešėjos pareiškimą, jog tą pačią dieną iš namų išėjo ir negrįžo jos nepilnametis sūnus. Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio 15-mečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Jau kitą dieną, rugpjūčio 3-ąją, buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis.
Teisme liudijo aukos, kaltinamojo tėvai, kiti artimieji, taip pat buvo apklausti nepilnamečiai.