Vilniaus r. gyventoja įtariama smurtu prieš du vaikus

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 10 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad Vilniaus r., moteris (gimusi 1973 m.) smurtauja prieš nepilnametį (gim. 2009 m.) ir nepilnametę (gimusi 2013 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.