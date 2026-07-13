Migrantų kelionės į Vakarus: egiptiečių – pėsčiomis, tariamojo Gambijos piliečio – autobusu iš Rygos

Šeštadienio naktį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, važiavę į sargybos vietą, magistralinio kelio A12 atkarpoje Ryga–Šiauliai ties Satkūnų kaimu (Joniškio r.) pastebėjo einančius du jaunus svetimšalius. Nelegalios migracijos kontrolę atliekantys pasieniečiai sustabdė juos patikrinti.
Pasiteiravus jų, iš kur keliauja, ir paprašius pateikti asmens dokumentus, užsieniečiai prisistatė Egipto piliečiais ir teigė, kad nepažįstamas vyras iš Rygos atvežęs juos į Lietuvą ir paleidęs tiesiog kelyje. Jokių kelionės dokumentų egiptiečiai neturėjo.
Vienas savo žodžius patvirtino, parodęs mobiliajame telefone Latvijos užsieniečių registracijos centro (LURC) jam išduotą prieglobsčio prašytojo asmens dokumento ir 19-mečio Egipto piliečio paso nuotraukas, kitas – 20-mečiui egiptiečio šiemet gegužės 8 d. gautą LURC pažymėjimą.
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Tęsti kelionės Egipto piliečiams VSAT pareigūnai neleido, sulaikė juos ir pristatė į Šiaulių pasienio užkardą.
Po kelių valandų, jau sekmadienio naktį, Šiaulių pasieniečiai sustabdė iš Latvijos maršrutu Vassa (Suomija)–Varšuva važiuojantį Lietuvoje registruotą autobusą „Mercedes Benz“. Keleivių dokumentus tikrinusiems VSAT pareigūnams įtarimą sukėlė vienas iš jų.
Jaunas tamsaus gymio vyras pateikė latvišką pasą Gambijoje, nedidelėje Vakarų Afrikos valstybėje gimusio 32-ejų asmens vardu. Šis 2024-ųjų rugsėjį išduotas kelionės dokumentas galioja penkerius metus. Tačiau pateiktame dokumente esanti nuotrauka smarkiai skyrėsi nuo realios keleivio išvaizdos. Kitų dokumentų, suteikiančių jam teisę atvykti ir būti Lietuvoje, vyras neturėjo.
Padarę logišką prielaidą, kad užsienietis naudojasi svetimu dokumentu, pasieniečiai jį sulaikė. Tačiau šis keleivis nerodė jokio noro su VSAT pareigūnais bendrauti nė viena iš jam pasiūlytų kalbų ir atsakyti į klausimus.
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Vėliau jis buvo perduotas Užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, kur bus siekiama nustatyti sulaikytojo asmenybę ir pilietybę.
Už dokumento pagrobimą arba jo panaudojimą įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Su taktika, kai į ES besibraunantys neteisėti migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, o pradėjus tokias procedūras ieško progų sprukti į Vakarų Europą, pasieniečiai susiduria nuolat. Latvija ir Lietuva neteisėtų migrantų planuose tėra tranzitinės valstybės.
Neteisėtai įsibrovę į Latviją, migrantai neretai grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų toliau į Vakarus vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis, bet, apsirūpinę svetimais ar klastotais kelionės dokumentais, keliauja maršrutiniais autobusais, traukiniais ar pavežėjų automobiliais.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
migrantaisulaikymasJoniškio rajonas
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