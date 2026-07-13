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Peiliais ginkluotas vyras Kelmės r. puolė pareigūnus, o vėliau nuo policijos paspruko

2026 m. liepos 13 d. 08:14
Lrytas.lt
Kelmės policija ieško vyro, kuris apsiginklavęs peiliais puolė policijos pareigūnus, o vėliau sugebėjo pasprukti. Žmonės per incidentą nenukentėjo, apgadintas policijos tarnybinis automobilis.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 12 d. apie 23 val. 33 min. Kelmės r., Kumpiškės kaime, policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje, vyras (gim. 1980 m.) agresyviai elgdamasis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų.
Rankose laikydamas peilius, vyras puolė pareigūnus, o vėliau iš įvykio vietos paspruko.
Įvykio metu nežymiai apgadintas policijos tarnybinis automobilis „VW Transporter“. Policijos pareigūnai įvykio metu nenukentėjo. Vyras ieškomas.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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