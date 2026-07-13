Per savaitgalį Lenkijos pasieniečiai sulaikė 34 migrantus, nelegaliai atvykusius iš Lietuvos

Kaip praneša patys Lenkijos pasieniečiai, penktadienį netoli Špiliškių kaimo (apie 5 km nuo Lietuvos sienos tiesia linija) sulaikyti 5 užsieniečiai. 4 Pakistano ir vienas Afganistano piliečiai sieną buvo kirtę pėsčiomis draudžiamoje vietoje.
Sulaikyti grąžinti Lietuvos pareigūnams.
Šeštadienį Punsko valsčiuje pareigūnai sulaikė 2 Somalio piliečius. Jie irgi Lietuvos ir Lenkijos sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Abu užsieniečiai perduoti Lietuvos pasieniečiams.
Kaip jau skelbė Lrytas, didžiausias sulaikymas įvyko liepos 11 d. Budzisko sienos kontrolės punkte, kur buvo sustabdytas 50-mečio Rumunijos piliečio vairuojamas vilkikas. Jo puspriekabėje rasti pasislėpę 27 migrantai, į Lenkiją atgabenti per Lietuvos teritoriją.
18 Somalio, 5 Pakistano ir 4 Afganistano piliečiai jau perduoti Lietuvai. Vairuotojas rumunas Lenkijos teismo sprendimu suimtas 3 mėnesiams.
Lenkijos muitinė pranešė, kad remiantis dokumentais, vilkiku iš Latvijos į Rumuniją turėjo būti gabenamas durpių krovinys.
Per savaitę tai buvo jau antras toks atvejis Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Lrytas skelbė, kad liepos 3 d. tame pačiame Budzisko poste buvo sulaikytas 37 metų Rumunijos piliečio vairuojamas vilkikas, kurio puspriekabėje slėpėsi net 54 migrantai (30 Pakistano, 15 Afganistano ir 9 Bangladešo piliečiai).
Susiję straipsniai
Nustatyta, kad vilkiko vairuotojas migrantus gabeno iš Latvijos. Pervažiavęs Lietuvą, jis įkliuvo Lenkijoje.
Visi migrantai buvo grąžinti Lietuvos pareigūnams, o rumunas uždarytas į lenkišką areštinę.
Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pareigūnai sulaikė 73 nelegalios migracijos pagalbininkų. Per tą patį laikotarpį Lietuvai perduota daugiau nei 900 žmonių, neteisėtai per mūsų šalį atvykusių į Lenkiją.
migrantaiLenkijaLietuvos ir Lenkijos pasienis
Rodyti daugiau žymių