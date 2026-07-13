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Po dviejų nepilnamečių konflikto Vilniuje 15-metė atsidūrė ligoninėje

2026 m. liepos 13 d. 09:25
Lrytas.lt
Vilniaus policija tiria dviejų nepilnamečių konfliktą, po kurio viena mergaitė atsidūrė ligoninėje.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 12 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 19 val. 20 min. Vilniuje, buvo panaudotas fizinis smurtas prieš nepilnametę (gimusi 2011 m.).
Suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, nepilnametė gydoma ambulatoriškai.
Apie nukentėjusią dukrą policijai pranešė jos mama. Moteris pareigūnus informavo, kad nepilnametę sumušė kita mergaitė.
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