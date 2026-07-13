Po dviejų nepilnamečių konflikto Vilniuje 15-metė atsidūrė ligoninėje

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 12 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 19 val. 20 min. Vilniuje, buvo panaudotas fizinis smurtas prieš nepilnametę (gimusi 2011 m.).
Suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, nepilnametė gydoma ambulatoriškai.
Apie nukentėjusią dukrą policijai pranešė jos mama. Moteris pareigūnus informavo, kad nepilnametę sumušė kita mergaitė.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
nepilnametėsVilniusSmurtas
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