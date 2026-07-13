Lietuvos dienaKriminalai

Teismui perduota byla dėl pasikėsinimo apiplėšti degalinę, panaudojus pipirines dujas

2026 m. liepos 13 d. 09:52
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje anksčiau teistas Mažeikių rajono gyventojas kaltinamas trimis nusikalstamomis veikomis, viena iš jų – pasikėsinimas įvykdyti apiplėšimą degalinėje, panaudojant nešaunamąjį ginklą.
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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 metų gruodžio pradžioje, vyras, atvykęs į Telšių rajone esančią degalinę, prisipildė į dvi plastikines talpas beveik 2 tūkst. litrų kuro. Siekdamas įvykdyti apiplėšimą, kaltinamasis degalinės viduje panaudojo pipirines dujas papurkšdamas jų į veidą degalinės savininkei ir sukeldamas pavojų patalpose buvusiems mažamečiams.
Vyrui bandant pasišalinti iš įvykio vietos, nukentėjo ir degalinės savininkas – kaltinamasis sudavė jam į veido sritį.
Mažeikių rajono gyventojui pabėgti nepavyko, jis buvo sulaikytas degalinės darbuotojų. Jam pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo apiplėšti. Už šias nusikalstamas veikas gali grėsti iki septynerių metų nelaisvės.
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Kaltinamasis po įvykio praėjus dviems mėnesiams iš Kaune esančios parduotuvės pavogė nedidelės vertės turtą ir Akmenės rajone esančioje degalinėje įsipylęs virš 50 litrų benzino pasišalino nesusimokėjęs. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už šias nusikalstamas veikas numatytas laisvės atėmimas iki ketverių metų nelaisvės.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams.
plėšimasBylaTelšių rajonas
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