Aukščiausiasis Teismas padėjo galutinį tašką tragiškos avarijos byloje

Pirmosios instancijos teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį, o apeliacinės instancijos teismas paliko šį nuosprendį galioti nenustatę, kas (nuteistasis ar jo žuvusi sugyventinė) vairavo automobilį. Kasacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nurodė, kad sprendžiant dėl to, kas vairavo automobilį, būtina įvertinti teismo ekspertų paaiškinimus ir teismo ekspertizės akto atitiktį kitiems byloje esantiems įrodymams, žuvusiosios sužalojimus, liudytojų parodymus.
Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriame nustatė, kad automobilį vairavo nuteistasis, ir nuteisė jį laisvės atėmimo bausme penkeriems metams. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų civiliniai ieškiniai tenkinti iš dalies.
Byloje buvo pateikti keturi kasaciniai skundai: nuteistojo skundas, kuriuo, be kita ko, buvo prašoma sušvelninti paskirtą bausmę, panaikinti 6 470 eurų sumos konfiskavimą; jo gynėjo skundas, kuriuo buvo prašoma palikti galioti pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį; nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovo advokato skundas, kuriuo, be kita ko, buvo prašoma padidinti priteistą neturtinės žalos atlyginimo dydį; civilinės atsakovės (draudimo bendrovės) atstovo skundas, kuriuo, be kita ko, buvo prašoma palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį.
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Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą kasacine tvarka, nuteistojo gynėjo, nukentėjusiųjų ir civilinių atsakovų atstovo advokato ir civilinės atsakovės atstovo kasacinius skundus atmetė, o nuteistojo kasacinį skundą tenkino iš dalies. Tokį sprendimą teisėjų kolegija motyvavo tuo, kad teismai netinkamai taikė turto konfiskavimą reglamentuojančias BK nuostatas, nes nepagrįstai iš nuteistojo konfiskavo automobilio BMW vertę atitinkančią pinigų sumą, o ne automobilį.
Atitinkamai buvo pakeistas apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ir konfiskuota nusikalstamos veikos priemonė – automobilis. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą nuosprendį pagal kitus kasacinių skundų argumentus, nustatė, kad juose nurodomų baudžiamojo įstatymo taikymo ir įrodymų vertinimo klaidų apeliacinės instancijos teismas nepadarė.
Priešingai, apeliacinės instancijos teismas, apklausęs konsultacinę išvadą pateikusį ekspertą, įvertino tiek nuteistojo, tiek liudytojų parodymus, tiek teismo ekspertizės aktą ir jį teikusių teismo ekspertų paaiškinimus, tiek abi konsultacines išvadas (tiek dėl nuteistojo gebėjimo atsiminti įvykius, tiek dėl to, kas galėjo vairuoti automobilį), tiek visą byloje surinktą kitą rašytinę medžiagą.
Be kita ko, teisėjų kolegija nenustatė teisės taikymo klaidų, sprendžiant dėl nuteistajam paskirtos bausmės ir neturtinės žalos dydžio.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)avarijažuvo žmonės
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