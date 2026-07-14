Gyvybės kaina – du buteliai degtinės

Klaipėdos apygardos teisme jubiliejinį – dešimtąjį – nuosprendį išklausė neseniai 63-iąjį gimtadienį būdamas suimtas ir belangėje paminėjęs klaipėdietis Vilmantas Plivė.
Devynis kartus prieš tai jau teistą pavojingą recidyvistą, prieš 15 metų pasikėsinusį gyvus sudeginti du brolius benamius, Temidė vėl ilgam pasiuntė už grotų.
Nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti žmogų dėl chuliganiškų paskatų. Už tai jam skirta 14 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
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Valstybės kaltintojas Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arūnas Saunorius prašė kaltinamajam paskirti didesnę bausmę nei sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis – 16 metų laisvės atėmimo, nes nusikaltimą padarė pavojingas recidyvistas.
Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad pavojingam recidyvistui už tyčinį nusikaltimą skiriama griežtesnė negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė.
Iš V. Plivės valstybei priteisti 333,33 eurų procesinių išlaidų už nukentėjusiajam suteiktą antrinę teisinę pagalbą.
Sumažino per pusę
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Teisėjų kolegija nukentėjusiojo pareikštą civilinį ieškinį tenkino iš dalies. Iš V. Plivės mirties išvengusiam vyrui priteistas 500 eurų neturtinės žalos atlyginimas.
Pastarasis prašė jam priteisti 1 000 eurų. Tikino, kad V. Plivės elgesys labai išgąsdino, nusikaltimo metu patyrė didelį stresą, visą dieną negalėjo nusiraminti. Vėliau prasidėjo galvos skausmai, naktį negalėjo užmigti, nusiraminti, jautė stresą, baimę ir pradėjo gerti raminamuosius vaistus.
Teisme vyras patvirtino, jog po įvykio darbą toliau tęsė, nemalonūs išgyvenimai truko apie savaitę.
Apsivogė „Akropolyje“
Šių metų balandžio 1-osios vakarą nusikaltimas įvykdytas uostamiesčio Taikos prospekte įsikūrusiame prekybos ir pramogų centre „Akropolis“. Apsaugos darbuotojai pro kasas jau išėjusį girtą (1,39 prom.) V. Plivę sulaikė įtarę vagyste.
V. Plivė sumokėjo už mineralinio vandens ir alaus butelius, tačiau bandė pavogti du butelius degtinės.
Pavogė ir peilį, kurio geležtės ilgis 122 mm, plotis 23 mm, o rankenos ilgis 112 mm. Vėliau tikino, kad jam jo labai reikėjo nakvynės namuose, kuriuose gyveno.
Dar būdamas parduotuvėje peilį išpakavo, kad įsitikintų jo aštrumu.
Trūko tik sekundės
Nuvestas į prekybos centro apsaugos patalpą, kurioje pildyti dokumentai dėl vagystės, V. Plivė necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo vieną apsaugininką, grasino nupjauti jo galvą bei nužudyti.
Šis į grasinimus nereagavo. Sėdėjo ir tylėdamas žiūrėjo į monitorių, stebdamas kas vyksta prekybos centre.
Netrukus V. Plivė paprašė pasinaudoti tualetu ir vėliau nukentėjusiuoju pripažinto apsaugininko kolega jį nuvedė.
Grįžęs į postą V. Plivė ėjo pro nugara į jį prie monitoriaus sėdėjusį apsaugininką, toliau jį įžeidinėjo ir grasino susidorojimu.
Staiga V. Plivė kaire ranka iš pasalų griebė nieko neįtariančiam vyrui už kaklo, o kita ranka iš striukės vidinės kišenės išsitraukė peilį bei pridėjo prie apsaugininko kaklo.
Įvykio liudytojų teigimu, iki žmogaus gyvybės atėmimo trūko tik akimirkos.
„Be dingsties, tai yra dėl chuliganiškų paskatų, turėdamas tikslą peiliu smogti nukentėjusiajam, tai yra nužudyti, kaire ranka apglėbė sėdinčio apsaugininko kaklą, o dešine ranka užsimojo peiliu jam smogti“, – konstatavo teismas.
Nukentėjusysis aktyviai pasipriešino – sugriebė už kairės rankos ir išsilaisvino.
Kartu buvęs kitas apsaugininkas sugriebė V. Plivei už dešinės rankos, kurioje jis laikė peilį, ją užlaužė, todėl jis peilį išmetė.
Užlaužę V. Plivei rankas, apsaugininkai uždėjo antrankius ir iškvietė policiją.
Kol atvyko patruliai, V. Plivė nenustojo grasinti, kad tikrai apsaugininkui nupjaus galvą.
Pareigūnai girtą įtariamąjį sulaikė ir uždarė į Klaipėdos apskrities VPK areštinę.
Tikslas – nužudyti
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo, kad V. Plivė apsaugininko nenužudė, tai yra nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios.
„Vertindama byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatavo, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė dėl chuliganiškų paskatų – pasikėsino smurtauti prieš nukentėjusįjį dėl menkavertės dingsties (įsitikinęs, kad buvo be pagrindo sulaikytas), ignoruodamas elementarias moralės bei elgesio normas, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kaltinamojo chuliganiškos paskatos pasireiškė neišprovokuota agresija, iki tol tik iš matymo pažįstamo nukentėjusiojo (dėl kaltinamojo lankymosi parduotuvėje, kurioje dirba nukentėjusysis) užpuolimu ir pasikėsinimu jį nužudyti nesant jokių asmeninių tarpusavio santykių“, – patikino Klaipėdos apygardos teismo atstovė Monika Vismantė.
Teismas pažymėjo, kad toks V. Plivės elgesys (greitas priartėjimas prie nieko nenutuokiančio, nugara į jį sėdinčio nukentėjusiojo, kaklo apglėbimas ranka ir užsimojimas peiliu) bei pasirinktas asmens sužalojimui įrankis rodo ne norą pagąsdinti nukentėjusįjį, o priešingai – patvirtina, kad, užsimojęs peiliu ir nusitaikęs į gyvybiškai svarbią kūno dalį – kaklą, V. Plivė neabejotinai aiškiai suvokė savo veiksmų pavojingumą ir taip elgėsi norėdamas konkretaus rezultato – atimti nukentėjusiajam gyvybę.
Nusikalto neišnykus teistumui
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad V. Plivė padarė vieną labai sunkų nusikaltimą žmogaus gyvybei, kuris nutrūko pasikėsinimo stadijoje. Taip pat padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą bei kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis.
Nevedęs V. Plivė nedirba, įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, baustas administracine tvarka, anksčiau ne kartą teistas, taip pat ir už pasikėsinimą padaryti labai sunkų nusikaltimą žmogaus gyvybei.
V. Plivė naują nusikaltimą padarė neišnykus teistumui, praėjus šiek tiek daugiau nei septyniems mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos atlikęs ilgalaikę laisvės atėmimo bausmę.
Pavojingas recidyvistas
Pavojingu recidyvistu V. Plivė pripažintas 2012 metų pradžioje, kai su perpus jaunesniu bendrininku Žydrūnu Juciu už pasikėsinimą gyvus sudeginti du brolius benamius buvo nuteistas kalėti 15 metų.
Makabrišką nusikaltimą V. Plivė ir taip pat benamis Ž. Jucys įvykdė 2010 metų rugpjūčio pradžioje. Naktį užgesinę pietiniame uostamiesčio rajone esantį mūrinį garažą, ugniagesiai jo viduje rado du benamius.
23 metų Vytautas ir septyneriais metais vyresnis jo brolis Nerijus Viskontai buvo gyvi, tačiau stipriai apsinuodiję dūmais.
Nors vienas jų net patyrė komą, medikams pavyko išsaugoti klaipėdiečių gyvybes.
Nukentėjusieji policininkams papasakojo, kad garaže, kuriame jie ir gyvena, juos uždarė bei duris padegė keli asmenys.
Durų spyna buvo užvyniota metaline viela, tad savo jėgomis išsilaisvinti negalėjusius brolius išgelbėjo tai, kad jie turėjo mobilųjį telefoną ir prisiskambino bendruoju skubiosios pagalbos telefono numeriu 112. Priešingu atveju vargu ar jie būtų likę gyvi.
Nustatyta, kad ugnimi V. Plivė ir Ž. Jucys keršijo už įžeidimą. Visiems kartu girtaujant, vienas iš brolių Viskontų kelis kartus teistą V. Plivę pavadino „gaidžiu“.
Brolis mirties neišvengė
Kraupios mirties liepsnose kartu su vyresniu broliu Vytautu vos išvengęs klaipėdietis Nerijus Viskontas nuo jam skirto žiauraus likimo nepabėgo. Vyras net neįtarė, kad jam lemtingi bus būtent vyresnio brolio suduoti smūgiai.
Brolis brolį nužudė 2012 metų vasarą per uostamiestyje vykusią tradicinę Jūrų šventę.
Šventinio šeštadienio rytą Baltijos prospekte esančiame parkelyje rastas negyvas vyras, kurio veidas ir galva labai stipriai sudaužyti. Pradėję ikiteisminį tyrimą policininkai nustatė, kad tai nėra vienas iš tomis dienomis mieste vykusios šventės dalyvių.
Paaiškėjus, kad velionis yra 1983 metais gimęs klaipėdietis V. Viskontas, netrukus sulaikytas ir pagrindinis įtariamasis – 1976 metais gimęs jo brolis N. Viskontas. Abu broliai buvo žinomi kaip nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys.
N. Viskontas prisipažino įvykdęs šį nusikaltimą. Jis neslėpė, jog ir anksčiau jau ne kartą smurtavo prieš jaunėlį, kai abu nesutardavo dėl pinigų. Tačiau minėtą savaitgalį jo smūgiai akmeniu tapo mirtini.
Šių brolių sesuo 2003 metais nužudė savo tėvą.
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