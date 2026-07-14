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Iki Vokietijos sienos buvo likę vos keli šimtai metrų: lenkų pasieniečiai Lietuvai grąžino dar 5 sučiuptus migrantus

2026 m. liepos 14 d. 11:57
Lrytas.lt
Liepos 12 d. Lenkijos pasieniečiai Lietuvai grąžino penkis migrantus, išvakarėse sučiuptus pasienyje su Vokietiją. Migrantai į Lietuvą išsiųsti nustačius, kad į lenkiją jie neteisėtai atvyko iš mūsų šalies. 
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Kaip praneša Lenkijos pasieniečiai, liepos 11 d. Ščecino pasienio apsaugos posto pareigūnai sulaikė ukrainietį, kuris bandė išgabenti penkis užsieniečius į Vokietiją. Automobilis „Volkswagen Passat“ sustabdytas greitkelyje S10 netoli Ščecino, vos už kelių šimtų metrų nuo sienos su Vokietija.
Automobilį vairavo ukrainietis. Kartu važiavo 4 Etiopijos ir vienas Eritrėjos piliečiai. Lenkai skelbia, kad užsieniečiai anksčiau neteisėtai kirto sieną iš Lietuvos į Lenkiją, o vėliau ketino pasiekti Vokietiją.
Lenkijos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą ir kurjeriui pareiškė įtarimus dėl neteisėto penkių užsieniečių sienos kirtimo organizavimo ir suklastoto Ukrainos vairuotojo pažymėjimo panaudojimo kontrolės punkte. Vyras neneigia jam pareikštų įtarimų.
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Ukrainietis taip pat prisipažino dar birželio 28 d. taip pat organizavęs neteisėtą keturių užsieniečių pergabenimą per valstybės sieną iš Lenkijos į Vokietiją.
Pas ukrainietį rasti grynieji pinigai ir automobilis, kuriuo gabenti migrantai, sulaikyti kaip daiktiniai įrodymai. Teismas ukrainiečiui skyrė 3 mėnesių suėmimą. Jam gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Nepaisant baudžiamojo proceso, Ščecino pasienio apsaugos posto vadas priėmė sprendimą dėl ukrainiečio grąžinimo į kilmės šalį. Šis sprendimas bus įvykdytas, kai tik bus baigtas baudžiamasis procesas.
Sulaikytiems migrantams taip pat buvo pateikti įtarima dėl neteisėto sienos iš Lietuvos į Lenkiją kirtimo bendradarbiaujant su kitais žmonėmis ir dėl bandymo neteisėtai kirsti sieną iš Lenkijos į Vokietiją. Visi jie pripažino kaltę ir savanoriškai sutiko su šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmėmis, jų vykdymą atidedant dvejiems metams.
Nustatyta, kad užsieniečiai pabėgo iš migrantų centro Latvijoje ir per Lietuvą neteisėtai atvyko į Lenkiją. Todėl liepos 12 d. Budzisko-Kalvarijos pasienio punkte jie buvo perduoti Lietuvos valdžios atstovams.
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