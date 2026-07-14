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Nuo narkotikų apsvaigęs Azerbaidžano pilietis Vilniuje trenkėsi į BMW ir kelioms valandoms paralyžiavo eismą

2026 m. liepos 14 d. 13:57
Lrytas.lt
Vilniuje kelioms valandoms dėl avarijos buvo visiškai sutrikdytas eismas Gerosios Vilties g. Incidentas įvyko dėl nuo narkotikų apsvaigusio Azerbaidžano piliečio kaltės. Žmonės per incidentą nenukentėjo, o įvykio kaltininko automobilyje rasta dar narkotinių medžiagų.
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Liepos 14 d. apie 11 val. 38 min. pagalbos telefonu paskambinusi moteris sakė, kad Vilniuje, Gerosios Vilties g. į jos automobilį BMW atsitrenkė automobilis „Toyota“, kurio vairuotojas gali būti girtas.
Į įvykio nuskubėjo du policijos ekipažai. Jiems atvykus paaiškėjo, kad į moters automobilį BMW trenkėsi Azerbaidžano piliečio vairuotojas automobilis „Toyota Prius“.
Avarijos kaltininkas buvo akivaizdžiai apsvaigęs, tačiau ne nuo alkoholio. Įtariama, kad vyras buvo apsvaigęs nuo narkotikų.
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Apžiūrint automobilį „Toyota“, čia rasta dar, kaip įtariama, kvaišalų.
Žmonės per incidentą nenukentėjo, tačiau dėl avarijos kelioms valandoms buvo visiškai paralyžiuotas eismas Gerosios Vilties g. Gatvė buvo nepravažiuojama ir vairuotojai turėjo ieškotis aplinkkelių.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusNarkotikai
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