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Pasieniečiai sučiupo tris migrantus į Lenkiją vežusį ukrainietį

2026 m. liepos 14 d. 14:07
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Netoli sienos su Lenkija, pasienio ruože, VSAT pareigūnai sulaikė Ukrainos pilietį, gabenusį tris jaunus afrikiečius.
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Ankstyvą pirmadienio pavakarę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai, vykdę neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę, kelyje ties Kalnių kaimu (Kalvarijos sav.), vos už kelių kilometrų nuo valstybės sienos su Lenkija, sustabdė patikrinti automobilį „Peugeot 308“. Universalą su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 31-erių Ukrainos pilietis, o ant galinės sėdynės sėdėjo trys jauni svetimšaliai.
Išaiškėjo, kad šie keleiviai – 23-ejų ir du 24-erių Eritrėjos, nedidelės Šiaurės Afrikos valstybės, piliečiai. Jie neturėjo dokumentų, suteikiančių teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje. Pasieniečiai nustatė, kad ši trijulė neteisėtai pasišalino iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios Priėmimo ir integracijos agentūros (PIIA) Vilniaus priėmimo centro ir, ukrainiečiui padedant, mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.
Pasieniečiai vairuotoją ir jo gabentus neteisėtus migrantus sulaikė ir pristatė į pasienio užkardą.
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Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Eritrėjos piliečiai buvo laikinai apgyvendinti viename iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Artimiausiu metu jie bus grąžinti į PIIA Vilniaus priėmimo centrą.
Apklausus neteisėtus migrantus vežusį ukrainietį, trečiadienį bus sprendžiama, kokią kardomąją priemonę jam skirti.
Automobilis „Peugeot 308“ laikinai saugomas viename iš Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
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