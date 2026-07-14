Prieš metus troleibusų stotelėje Vilniuje suvažinėtos studentės byla keliauja į teismą

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. liepos 3 d. sostinės Žirmūnų g. vyras, vairuodamas jam priklausantį automobilį, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, važiuodamas apie 60 km/val. greičiu pakeitė kryptį link dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, užvažiavo ant šaligatvio ir kliudė ten buvusias pėsčiąsias.
Eismo įvykio metu žuvo jauna mergina (gimusi 2005 m.), kitai pėsčiajai (gimusi 2005 m.) dėl patirtų sužalojimų buvo nežymiai sutrikdyta sveikata.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad avarija kilo dėl automobilio vairuotojo veiksmų ir jo padarytų Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimų.
Nufilmavo tragedijos Vilniuje vietą: įraše – vaizdai iš stotelės, kur merginą pražudė įlėkęs „Volkswagen“
Ikiteisminio tyrimo metu buvo atliekamos ekspertizės, gautos specialistų išvados, renkami ir analizuojami kiti tyrimui reikšmingi duomenys.
Įvertinęs ikiteisminio tyrimo duomenų visumą, prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Žuvo visuomeninio transporto stotelėje
Kaip jau ne kartą skelbė Lrytas, pernai liepos 3 dieną apie 10 val. 43 min. buvo gautas pranešimas, jog Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvyko žmogaus mirtimi pasibaigusi avarija. Pirminiais duomenimis, automobilis „Volkswagen“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į viešojo transporto stotelėje stovėjusias dvi merginas.
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Mašina mirtinai sužalojo 2005 metais gimusią merginą, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos bendruomenės narę, pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymo (Kauno grupės) studentę.
Su ja buvusi draugė taip pat nukentėjo, jai buvo sužalota koja.
Kadrai iš stotelės, į kurią įlėkęs „Volkswagen“ pražudė merginą: kaip viskas atrodo
Merginas parbloškęs automobilis buvo rastas ne transporto stotelėje, o toliau. Mašina kiek pavažiavusi šaligatviu sustojo atsitrenkusi į medį.
Po avarijos skelbta, kad, pirminiais duomenimis, vairuotojui (gim. 1975 m.) įvykio metu sutriko sveikata, jis buvo blaivus.
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