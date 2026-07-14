Lietuvos dienaKriminalai

Prieš metus troleibusų stotelėje Vilniuje suvažinėtos studentės byla keliauja į teismą

2026 m. liepos 14 d. 15:51
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir liepos 14 d. teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą dėl 2025 m. liepos mėn. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvykusios avarijos, kurios metu žuvo studentė, dar viena mergina buvo sužalota. Kaltinimas pažeidus Kelių eismo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus pareikštas vyrui (gim. 1975 m.).
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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. liepos 3 d. sostinės Žirmūnų g. vyras, vairuodamas jam priklausantį automobilį, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, važiuodamas apie 60 km/val. greičiu pakeitė kryptį link dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, užvažiavo ant šaligatvio ir kliudė ten buvusias pėsčiąsias.
Eismo įvykio metu žuvo jauna mergina (gimusi 2005 m.), kitai pėsčiajai (gimusi 2005 m.) dėl patirtų sužalojimų buvo nežymiai sutrikdyta sveikata.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad avarija kilo dėl automobilio vairuotojo veiksmų ir jo padarytų Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimų.

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Ikiteisminio tyrimo metu buvo atliekamos ekspertizės, gautos specialistų išvados, renkami ir analizuojami kiti tyrimui reikšmingi duomenys.
Įvertinęs ikiteisminio tyrimo duomenų visumą, prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Žuvo visuomeninio transporto stotelėje
Kaip jau ne kartą skelbė Lrytas, pernai liepos 3 dieną apie 10 val. 43 min. buvo gautas pranešimas, jog Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvyko žmogaus mirtimi pasibaigusi avarija. Pirminiais duomenimis, automobilis „Volkswagen“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į viešojo transporto stotelėje stovėjusias dvi merginas.
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Mašina mirtinai sužalojo 2005 metais gimusią merginą, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos bendruomenės narę, pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymo (Kauno grupės) studentę.
Su ja buvusi draugė taip pat nukentėjo, jai buvo sužalota koja.
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Merginas parbloškęs automobilis buvo rastas ne transporto stotelėje, o toliau. Mašina kiek pavažiavusi šaligatviu sustojo atsitrenkusi į medį.
Po avarijos skelbta, kad, pirminiais duomenimis, vairuotojui (gim. 1975 m.) įvykio metu sutriko sveikata, jis buvo blaivus.
avarijaBylažuvo žmogus
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