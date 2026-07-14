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Rusiškai kalbantiems sukčiams trys Vilniaus ir Kazlų Rūdos gyventojai atidavė daugiau nei 40 tūkst. eurų (1)

2026 m. liepos 14 d. 08:27
Lrytas.lt
Trys Vilniaus ir Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai patikėję rusiškai snekančiais nusikaltėliais prarado daugiau nei 40 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 13 d. apie 15 val. 53 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris moteris (gimusi 1935 m.), kuri pareiškė, kad liepos 6 d. apie 13 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas rusiškai kalbantis žmogus, kuris prisistatęs iš telekomunikacijų skyriaus darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 13 000 JAV dolerių ir 1 700 eurų.
Nukentėjusioji pinigus atidavė į namus atvykusiam vyrui. 
Taip pat liepos apie 13 d. apie 18 val. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1936 m.), kuri pareiškė, kad tą pačią dieną apie 13 val. 20 min. Vilniuje, Kintų g., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijos įmonės ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 10 000 eurų.
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Nukentėjusioji pinigus atidavė į namus atvykusiam vyrui.
Tą pačią dieną apie 9 val. 14 min. į Kauno apskrities VPK Kauno m. Žaliakalnio PK kreipėsi vyras (gim. 1963 m.), kuris pareiškė, kad gegužės mėnesio pabaigoje Kazlų Rūdos savivaldybėje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatęs investavimo platformos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17 385 eurus.
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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